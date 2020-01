Le PDG de Microsoft pense que les portes dérobées ne sont pas la réponse

Alors qu’Apple est à nouveau au milieu d’une autre bataille pour le cryptage après une récente fusillade à la base navale de Pensacola, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a pesé sur ses réflexions sur la question du cryptage.

Lors d’une récente réunion avec des journalistes, Nadella a réitéré l’opposition de Microsoft au chiffrement des portes dérobées tout en exprimant son soutien aux futures solutions juridiques et techniques, en déclarant:

«Je pense que les portes dérobées sont une idée terrible, ce n’est pas la façon de procéder. Nous avons toujours dit que nous nous soucions de ces deux choses: la vie privée et la sécurité publique. Nous avons besoin d’une solution juridique et technique dans notre démocratie pour faire de ces deux priorités. »

Cependant, le PDG de Microsoft a également exprimé son soutien aux principaux systèmes d’entiercement dont les chercheurs ont déjà proposé des versions.

Débat sur le chiffrement

Les systèmes de cryptage qu’Apple utilise sur ses iPhones sont devenus un point de controverse après le tournage de San Bernardino en 2016. À cette époque, la société a été invitée par les forces de l’ordre à les aider à déverrouiller l’iPhone du tireur, car il pouvait contenir des informations précieuses.

Alors qu’Apple n’a finalement pas déverrouillé l’iPhone impliqué dans l’attaque de 2016, une récente fusillade sur une base navale à Pensacola a rouvert le débat sur le chiffrement. Un ressortissant saoudien en formation en vol avec l’US Navy a tué trois personnes et en a blessé huit dans l’attaque. Cependant, deux iPhones liés à l’attaquant sont toujours protégés via le cryptage de l’appareil d’Apple et restent inaccessibles aux enquêteurs.

Nadella peut être contre les portes dérobées, mais le PDG de Microsoft n’a pas dit que les entreprises ne devraient jamais fournir de données dans de telles circonstances. Il a cependant plaidé pour de possibles solutions législatives en ce qui concerne le cryptage, en disant:

“Nous ne pouvons pas prendre des positions dures de tous les côtés … [but if they’re] me demandant une porte dérobée, je dirai non. J’espère que dans notre démocratie, ce sont ces choses qui aboutissent à des solutions législatives. »

Via The Verge