Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que le géant de la technologie «résisterait à la tempête» au milieu de l’épidémie de COVID-19

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, prend la parole lors de la conférence des développeurs Microsoft Build à Seattle en mai 2019 (. Photo / Kevin Lisota)

Un impact du changement soudain du travail à distance au milieu de la crise COVID-19: Satya Nadella ne travaille plus depuis son lit à la maison.

“Partager le bureau avec mes filles a été très amusant”, a déclaré mardi le PDG de Microsoft. «En fait, je prends l’aide de mes filles pour installer toutes les choses autour de mon ordinateur parce que je travaillais toujours sur mon lit. Maintenant, je travaille dans un vrai bureau. »

C’est l’une des doublures en argent à sortir de la nouvelle épidémie de coronavirus et de son impact économique.

Dans une interview accordée à CNBC, Nadella a déclaré qu’elle était convaincue que Microsoft sortirait de la crise du COVID-19 «assez forte».

“Nous résisterons à la tempête”, a-t-il dit, ajoutant que la société basée à Redmond, dans le Washington, a un “excellent bilan” et une “activité très diversifiée”.

«Nous avons un mélange de rentes et de non rentes qui est également plus fort que même la dernière fois que nous sommes entrés dans la crise financière», a-t-il déclaré.

Les actions de Microsoft ont augmenté de 8% mardi, bien qu’elles aient baissé de plus de 20% au cours du mois dernier dans le contexte de la chute des marchés boursiers.

Tout comme Amazon, un géant de la technologie de Seattle, une partie de la technologie de Microsoft est devenue cruciale avec l’éloignement social et les mandats de travail à domicile en place. Par exemple, son application de collaboration Teams a enregistré un pic de 37% d’utilisateurs quotidiens actifs la semaine dernière. Nadella a déclaré que les équipes constatent une «augmentation de 60 fois» et 900 millions de minutes d’utilisation par jour.

Microsoft gère la demande de pointe avec ses centres de données Azure et ses services tels que Teams et Xbox Live, qui ont récemment dépassé l’utilisation de la saison des fêtes, a déclaré Nadella. Le PDG a noté que les systèmes dorsaux de la société résistent bien, ajoutant que «l’échelle est certainement sans précédent».

«S’il s’agissait d’une génération précédente d’architectures de centres de données ou d’architectures logicielles, je ne pense pas que nous aurions été en mesure de faire face à cette crise aussi efficacement que nous l’avons été», a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si le ralentissement économique affecterait les lancements de produits, Nadella a déclaré que les chaînes d’approvisionnement de la société «revenaient» et qu’il était davantage préoccupé par la demande sur des marchés tels que les États-Unis et l’Europe.

Nadella a déclaré que la principale priorité de Microsoft était la santé et la sécurité de ses employés. Il a déclaré que l’entreprise suivrait les directives de santé publique jusqu’à ce que les employés retournent au travail.

“Je ne pense pas que ça va être un jour que tout le monde revienne”, a-t-il déclaré. “Je pense que nous allons devoir le faire par vagues et aussi pour vraiment nous assurer que la courbe qui est aplatie et ne recule pas. Ce sera le principal défi et cela restera avec nous jusqu’à ce que nous ayons une véritable thérapeutique ou un vaccin. »

Microsoft a publié ce mois-ci un tracker Bing COVID-19 et aide le CDC avec un bot de santé. Il travaille également avec Adaptive Biotechnologies, basée à Seattle, sur la recherche liée aux coronavirus.

La société a déclaré en février qu’elle ne disposerait pas des prévisions de revenus pour son segment d’activité «Plus d’informatique personnelle», qui comprend Windows, en raison de l’épidémie.

Microsoft a été l’une des premières entreprises à demander aux employés de travailler à domicile alors que la maladie COVID-19 a commencé à se propager dans la région de Seattle. Le 6 mars, deux employés ont été testés positifs. L’entreprise emploie près de 54 000 personnes dans la région de Seattle, la plupart au siège social de Redmond, dans le Washington. Elle continuera de verser aux vendeurs horaires sur le campus leur rémunération régulière.

Microsoft a fermé ses magasins de détail la semaine dernière. Il a également déplacé son événement pour développeurs Build à Seattle vers un événement en ligne uniquement, et a annoncé lundi qu’il ferait de même avec son événement annuel Inspire, initialement prévu du 9 au 13 juillet à Las Vegas.