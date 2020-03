Le PDG de Nokia, Rajeev Suri, démissionne

Nokia a confirmé que son PDG Rajeev Suri quitte son poste et sera remplacé par Pekka Lundmark à partir du 1er septembre.

Le géant finlandais du réseautage a déclaré que Suri avait envisagé sa succession et était prêt à laisser la place s’il y avait un remplaçant en place. Elle a ajouté que divers candidats internes et externes avaient été envisagés pour ce poste.

Cependant, la nouvelle survient quelques jours seulement après que la position de Suri a été examinée par les médias et les investisseurs. Le coût élevé du développement de la technologie 5G et la concurrence intense dans le secteur ont conduit l’entreprise à réduire ses perspectives financières et à suspendre les dividendes ces derniers temps.

Nouveau PDG de Nokia

Les actions ont chuté d’un tiers au cours de l’année écoulée et Suri a été poussé à agir. Une éventuelle fusion ou vente de l’entreprise a même été annoncée la semaine dernière dans certains trimestres.

Suri avait passé un quart de décennie chez Nokia, atteignant le poste le plus élevé à la suite de la vente de l’entreprise de combinés Nokia à Microsoft en 2013. Il a également supervisé l’acquisition d’Alcatel-Lucent qui a élevé Nokia aux côtés d’Ericsson et de Huawei dans le cadre du «grand trois ‘dans l’équipement de télécommunications.

«Nokia fera toujours partie de moi et je tiens à remercier tous ceux avec qui j’ai travaillé au fil des ans pour avoir contribué à faire de Nokia un meilleur endroit et à moi un meilleur leader», a-t-il déclaré. «Je quitte l’entreprise avec la conviction qu’un retour à de meilleures performances est à l’horizon et avec fierté pour ce que nous avons accompli au fil du temps. Pekka est un excellent choix pour Nokia. J’ai hâte de travailler avec lui pour une transition en douceur et lui souhaite le meilleur succès dans son nouveau rôle. »

Lundmark est actuellement PDG de la société d’énergie finlandaise Fortum et ancien élève de Nokia. Entre 1990 et 2000, il a occupé plusieurs postes de direction – notamment celui de vice-président de la stratégie et du développement commercial chez Nokia Networks.

“Avec l’acquisition d’Alcatel-Lucent derrière nous et le monde de la 5G devant nous, je suis heureux que Pekka ait accepté de rejoindre Nokia”, a déclaré Risto Siilasmaa, président du conseil d’administration de Nokia, qui a également remercié Suri pour son service.

«Il a un dossier de leadership et de création de valeur pour les actionnaires dans les grandes entreprises interentreprises; expérience approfondie des réseaux de télécommunications, de la numérisation industrielle et de marchés clés comme les États-Unis et la Chine; et l’accent mis sur la clarté stratégique, l’excellence opérationnelle et une solide performance financière. »

«Je suis honoré d’avoir l’opportunité de diriger Nokia, une entreprise extraordinaire qui a tant de potentiel et tant de personnes talentueuses», a ajouté Lundmark. «Ensemble, nous pouvons créer de la valeur pour les actionnaires en remplissant la mission de Nokia de créer la technologie pour connecter le monde. Je suis convaincu que l’entreprise est bien positionnée pour l’ère de la 5G et mon objectif est de nous assurer que nous respectons nos engagements envers nos clients, nos employés, nos actionnaires et d’autres parties prenantes. »