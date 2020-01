Le PDG de OnePlus confirme une mise à niveau majeure de l’affichage pour le OnePlus 8 – .

Bien que les téléphones OnePlus soient aussi sujets aux fuites que tout autre smartphone phare, la société derrière le matériel est aussi sincère quant à ses prochaines versions que dans l’industrie. À ce stade, le PDG de OnePlus, Pete Lau, a annoncé lundi dans un article de blog que le téléphone OnePlus de nouvelle génération comportera un écran fluide de 120 Hz.

La résolution est toujours importante, mais il n’y a que tant de pixels que vous pouvez insérer dans un écran de 6 pouces avant que la loi des rendements décroissants n’entre en vigueur. En conséquence, les fabricants de téléphones ont exploré d’autres voies pour améliorer leurs écrans, y compris les taux de rafraîchissement. Les téléphones de jeux comme le Razer Phone 2 et le ROG Phone II ont été parmi les premiers à expérimenter des taux de rafraîchissement plus élevés, mais en 2020, OnePlus et d’autres grandes marques se joignent à nous.

«Après l’affichage fluide 2K + 90 Hz du OnePlus 7 Pro, OnePlus a une nouvelle fois coopéré avec Samsung Display pour personnaliser un écran AMOLED unique avec les spécifications les plus rigoureuses de l’industrie, y compris un taux de rafraîchissement de 120 Hz à couper le souffle», explique Lau. «L’écran utilise la dernière génération de matériaux électroluminescents organiques, avec une luminosité maximale de plus de 1 000 nits et une durée de vie beaucoup plus longue. De plus, nous avons augmenté la fréquence d’échantillonnage tactile à un niveau élevé de 240 Hz pour une expérience tactile plus réactive. “

L’un des obstacles que OnePlus a été contraint de surmonter est le fait qu’une majorité de contenu vidéo est toujours produite à 24 ou 30 images par seconde. Afin de garantir une lecture vidéo fluide, OnePlus inclut la technologie MEMC, qui se trouve dans les téléviseurs haut de gamme et peut être utilisée pour permettre l’affichage de contenu à 24 ou 30 ips à 60 ou 120 ips. OnePlus dit que sa solution matérielle ne sera pas trop lourde sur la batterie.

Assurez-vous de lire le post de Lau si vous voulez en savoir plus sur l’écran 120 Hz qui fera vraisemblablement ses débuts sur le OnePlus 8 plus tard cette année, et qu’il dit “sera le meilleur sur lequel vous pourrez jeter un œil en 2020”.

Source de l'image: Zach Epstein

