Le PDG de OnePlus dit que les smartphones pliables ne sont pas prêts, et qu’il n’en fera pas de sitôt

Si vous attendiez avec impatience la sortie d’un téléphone pliable par OnePlus, nous savons enfin pourquoi l’OEM n’a pas encore franchi le pas. Au CES la semaine dernière, Nilay Patel et Dieter Bohn de The Verge ont discuté avec le PDG de OnePlus Pete Lau (et son interprète, Eric Gass) au sujet du téléphone Concept One de la société, de la technologie 5G et du moment où les consommateurs devraient s’attendre à ce qu’un appareil pliable OnePlus arrive sur le marché. (spoiler: pas de sitôt).

Selon Lau, OnePlus a étudié les facteurs de forme pliables, mais estime que les itérations actuelles comportent trop de compromis qui l’emportent sur leurs avantages. Lorsqu’on lui a demandé de développer, Lau a déclaré que OnePlus attend que la technologie pliable prenne en charge les plis “vraiment nets” – sans lacunes comme celles vues sur le Galaxy Fold – qui n’affectent ni n’endommagent l’écran. Une fois déplié, l’écart de charnière est souvent visible à travers l’écran, ce qui en fait une horreur pour les utilisateurs à gérer.

Gass paraphrase que Lau pense également que les écrans pliables doivent avoir la même résistance aux rayures que le verre, pas le plastique délicat qui est actuellement utilisé. En d’autres termes, un pliable OnePlus devrait se fermer à plat comme un livre, tout en ayant la même durabilité qu’un smartphone standard, un exploit qui ne peut tout simplement pas être réalisé aujourd’hui.

Étant donné que les trois appareils pliables annoncés en 2019 se sont heurtés à leurs propres obstacles, l’appréhension de Lau pour le segment des appareils pliables est justifiée. Le plus remarquable du trio, le Galaxy Fold, a été précipité en production, retardé plusieurs fois après que les critiques ont détruit par erreur leurs écrans, repensé pour une durabilité accrue et finalement arrivé sur le marché, bien que Samsung ne sache pas combien il est réellement vendu. Le Huawei Mate X a subi ses propres retards avant son lancement en Chine. Ensuite, le prochain Moto Razr, qui devait être mis en vente la semaine dernière, a été suspendu en raison de la forte demande.

Pour écouter la conversation complète avec Pete Lau et Eric Gass, consultez le podcast officiel sur le lien ci-dessous. Il y a aussi une transcription éditée que vous pouvez lire qui décrit toutes les pensées de Lau sur un appareil pliable OnePlus, des baies multi-caméras, et plus encore.