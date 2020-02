Le PDG de Reddit qualifie TikTok de «parasite», déclenchant une discussion vraiment folle sur – où ailleurs – Reddit – .

Il me semble un peu ironique que, juste un jour après que le PDG de Reddit, Steve Huffman, ait dit que TikTok était «fondamentalement parasitaire», il a déclenché au moins un énorme fil Reddit si intense et même rempli de critiques à l’encontre du leadership de Huffman qui dit que ce fil est maintenant verrouillé. et fermé aux nouveaux commentaires.

Huffman, qui est également co-fondateur de Reddit, a participé à un événement public mercredi soir lorsqu’il a adressé ses critiques sur scène à TikTok, un nouveau réseau social parvenu en masse et populaire qui appartient à une société mère chinoise. “Je considère cette application comme si fondamentalement parasite, qu’elle est toujours à l’écoute, la technologie d’empreinte digitale qu’ils utilisent est vraiment terrifiante, et je n’ai pas pu me résoudre à installer une application comme celle-là sur mon téléphone”, a déclaré Huffman depuis la scène. “Je dis activement aux gens:” N’installez pas ce logiciel espion sur votre téléphone. ” Naturellement, Reddit a pratiquement explosé avec des fils de discussion autour de ces nouvelles – près de deux douzaines de ces discussions, la dernière fois que j’ai vérifié.

Je me trompe peut-être, mais il semble que celui-ci soit de loin le fil de discussion le plus fréquenté, avec un score de 40,7k et quelque 3300 commentaires. Ce niveau d’engagement témoigne de l’intensité de la réaction déclenchée par les commentaires de Huffman, sa posture ayant également fait écho ces derniers jours à pas moins de COO de Facebook, Sheryl Sandberg. Dans une interview en podcast, elle a reconnu que TikTok (qui a atteint 1,5 milliard de téléchargements à la fin de l’année dernière), se développe plus rapidement que Facebook au même moment de son histoire – mais que les gens ont raison de se méfier du service, puisque sa société mère est basé à Pékin. «Si les gens sont préoccupés par les données», a-t-elle déclaré à son interlocuteur, «je pense qu’il y a beaucoup de raisons de s’inquiéter là-bas.

Sans surprise, beaucoup de gens se demandent s’il s’agit d’un cas où le pot de respect de la vie privée appelle la bouilloire noire. “C’est riche, ces réseaux sociaux hérités se soucient de la vie privée”, poursuit la critique de la critique.

Le fil Reddit que nous avons noté ci-dessus a été verrouillé, selon une note en haut qui explique que cela a été fait “En raison de commentaires de brigade ou vitrioliques et inflammatoires ainsi que de nombreux rapports de conduite inconvenante et inadaptée à un forum technologique.” De nombreux utilisateurs ont profité du fil pour partager leurs propres critiques sur Reddit, ainsi que des exemples de comportements sommaires passés de Huffman lui-même. Parmi les nombreux commentaires, l’un résumait ainsi les commentaires du PDG: «Utilisez notre application reddit à la place, ce que nous promettons ne fait rien de tout cela, nous le jurons.»

Un peu plus du recul sur Reddit, sur Reddit:

De nombreux utilisateurs ont également souligné que Huffman avait admis dans le passé avoir édité des commentaires d’utilisateurs qui le critiquaient et avoir utilisé son pouvoir pour changer les références des utilisateurs à son nom d’utilisateur Reddit – actions pour lesquelles il s’est excusé depuis:

Tout le fil fait, à tout le moins, une lecture fascinante – même s’il est maintenant fermé à tout autre commentaire. “Nous rappelons aux utilisateurs qu’il s’agit d’un subreddit pour les discussions portant principalement sur les actualités et les développements concernant la technologie et pas un endroit approprié pour des discussions politiques, religieuses ou historiques qui vont au-delà de l’objectif principal des sous-marins », lit-on dans le commentaire collant en haut du fil.

