Le PDG de Salesforce, Marc Benioff, propose un manuel de leadership sur la façon de gérer des entreprises axées sur les objectifs – .

LAS VEGAS – Marc Benioff rentrait chez lui après le dîner un soir de 2015 quand il a appris la nouvelle surprenante: le gouverneur de l’Indiana a signé un projet de loi controversé qui pourrait permettre aux entreprises de rejeter les clients LGBTQ.

Cela ne convenait pas à Benioff. Le chef de Salesforce a tweeté que la société réduirait ses investissements liés à l’Indiana et le lendemain, a annulé tous les programmes obligeant les clients ou les employés à se rendre en Indiana.

“Salesforce est synonyme de l’égalité de chaque être humain”, a rappelé Benioff mardi lors d’une conversation au coin du feu au CES. «C’était un test de nos valeurs fondamentales. Nous défendons les employés, l’égalité. C’est ce que nous faisons. “

Des centaines de sociétés ont suivi l’exemple de Benioff. Mike Pence – alors gouverneur de l’Indiana – a appelé Benioff au téléphone après le contrecoup. Les deux hommes se sont ensuite rencontrés en personne et ont négocié une modification de la loi.

Benioff, qui a cofondé Salesforce il y a 21 ans et reste son co-PDG, a partagé l’histoire lors d’une conversation avec le président de MediaLink Michael Kassan et le PDG d’Unilever Alan Jope au Park Theatre de Las Vegas.

La discussion a porté sur la façon dont les entreprises peuvent créer des entreprises axées sur les objectifs, ce qui correspond certainement au moule de Salesforce basé à San Francisco sous la direction de Benioff. C’est le sujet du nouveau livre de Benioff, «Trailblazer», qui détaille son émergence en tant que militant accidentel des droits LGBTQ, de l’environnement, de l’immigration, de l’équité salariale entre les sexes et d’autres questions qui exigent de plus en plus l’attention et l’action des chefs de file mondiaux du monde des affaires et de la technologie.

«Les affaires sont la plus grande plateforme de changement», a-t-il déclaré.

Dans son livre, Benioff fait valoir que «l’innovation ne peut avancer dans une direction positive que si elle est fondée sur des efforts véritables et continus pour élever toute l’humanité».

Benioff a été un soutien financier vocal d’une mesure de vote 2018 à San Francisco conçue pour générer jusqu’à 300 millions de dollars par an en nouveaux fonds pour les refuges et les services de santé mentale en augmentant les impôts des entreprises avec plus de 50 millions de dollars de revenus annuels.

La proposition a été adoptée malgré l’opposition de certaines sociétés technologiques bien connues, notamment Lyft et Stripe, des investisseurs de premier plan tels que Michael Moritz et Paul Graham, et peut-être le plus tristement célèbre, Twitter et le PDG de Square, Jack Dorsey.

Benioff, qui a récemment dirigé l’acquisition de Tableau basé à Seattle pour 16 milliards de dollars par Salesforce, a été repéré plus tôt mardi lors d’une conférence avec Ivanka Trump.

Pour les PDG et autres cadres qui cherchent non seulement à accroître leur résultat net mais aussi à avoir un impact positif sur leurs parties prenantes – employés, clients, communautés, planète, etc. – Benioff a partagé certains de ses principes directeurs que nous avons résumés ci-dessous.

Commencer de bonne heure

Benioff et ses co-fondateurs ont décidé dès le départ qu’ils aborderaient la philanthropie avec la règle 1-1-1: mettre 1% de ses bénéfices, capitaux propres et temps dans la charité.

C’était facile à faire quand l’entreprise était petite. Mais même si Salesforce est devenu un géant de la technologie avec une capitalisation boursière de 175 milliards de dollars et environ 50000 employés aujourd’hui, il est resté fidèle à son plan initial de redonner, permettant à la philanthropie de se développer en plus de l’entreprise.

“Nous avons mis la graine de redonner au début”, a déclaré Benioff.

Salesforce a donné plus de 240 millions de dollars en subventions, 3,5 millions d’heures de service communautaire et fait don à plus de 39 000 organismes sans but lucratif et établissements d’enseignement.

Vous pouvez faire les deux

Benioff a passé 13 ans chez Oracle avant de démarrer Salesforce. Pendant ce temps, il se sentait «très divisé dans ma personnalité», car il vendait des logiciels le jour et s’impliquait dans la philanthropie.

C’est à ce moment-là que Benioff a réalisé que lui et une entreprise pouvaient faire les deux en même temps.

«Il s’agit du pouvoir de« Et », a-t-il dit.

Salesforce génère 17 milliards de dollars de revenus par an. Benioff a déclaré qu’avoir un objectif et des valeurs signifie de bonnes affaires.

“Vous pouvez voir cela comme une raison pour laquelle Salesforce est devenu une entreprise très performante”, a-t-il déclaré. «C’est aujourd’hui le signe d’une culture moderne de haute performance.»

Toutes les parties prenantes comptent

Le succès ne se limite pas à rendre les investisseurs plus riches chaque trimestre.

«Toutes les parties prenantes doivent compter pour nous – pas seulement les actionnaires», a déclaré Benioff.

A quoi cela ressemble-t-il? Benioff a souligné le soutien de l’entreprise aux écoles et aux hôpitaux publics; sa contribution à la lutte contre le sans-abrisme; et d’autres domaines via Salesforce.org.

Il a dit que la planète et les employées sont également des parties prenantes. L’équité salariale est une priorité pour Benioff. Salesforce a acquis plus de 50 entreprises au cours de sa vie et a donné à Benioff un aperçu de la façon dont les hommes et les femmes sont payés. «Il y a beaucoup de préjugés inconscients et beaucoup d’hommes, quand on embauche des femmes, ils paient moins les femmes», a-t-il déclaré.

Confiance

La confiance est la valeur Salesforce la plus importante.

C’est ce que sera en fin de compte le chef de la direction aujourd’hui, ou tout simplement être un être humain sur cette planète: vous devez suivre votre cœur et suivre ce que vous savez être juste.

«Nous sommes des conseillers de confiance pour nos clients, offrant un service exceptionnel et nous engageant intelligemment avec la technologie afin de sécuriser leurs données», lit-on sur le site de la société. «Nous établissons la confiance avec nos employés en communiquant honnêtement et de manière transparente, et nous permettons à nos employés d’exprimer des idées, des opinions et des commentaires.»

La confiance peut également être primordiale pour les partenariats.

«À l’origine, nous avons commencé à travailler avec Salesforce car c’est une grande entreprise technologique», a déclaré Jope, PDG d’Unilever. “Mais la profondeur de la relation est devenue plus basée sur des valeurs.”



Certains PDG disent que leur valeur la plus élevée est «la meilleure idée l’emporte». Benioff a averti que la mentalité «pourrait se transformer en une énorme crise pour vous».

Face à la critique

Tout le monde n’est pas d’accord avec la philosophie Salesforce. Benioff a déclaré qu’il y avait toujours des actionnaires qui remettaient en cause la participation de l’entreprise à des questions dépassant le cœur de métier, comme s’impliquer dans la loi de l’Indiana, par exemple.

“Ils demandent:” pensez-vous vraiment que c’est votre droit en tant que PDG de lutter contre cette loi? “Et je me dis, oui, je dois me battre pour les droits de nos employés et de nos clients. C’est ce que je fais en tant que PDG », a déclaré Benioff.

Il a ajouté: “C’est ce que sera en fin de compte le directeur général aujourd’hui, ou tout simplement être un être humain sur cette planète: vous devez suivre votre cœur et suivre ce que vous savez être juste.”