Le PDG de SpaceX, Elon Musk, dit qu’il n’y a rien à craindre de Starlink – .

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, discute de Starlink et Starship lors d’une conversation au coin du feu lors de la conférence Satellite 2000. (Via Satellite / Access Intelligence via YouTube)

La constellation de satellites à large bande Starlink de SpaceX va-t-elle ruiner l’astronomie? Cela menacera-t-il l’industrie des télécommunications? SpaceX lancera-t-il bientôt Starlink?

Le PDG du milliardaire de SpaceX, Elon Musk, a répondu aux trois questions aujourd’hui lors d’une conversation au coin du feu lors de la conférence Satellite 2020 à Washington, D.C.: Non, non et non.

La session a commencé tard, et Musk semblait un peu fatigué – peut-être parce qu’il venait tout juste de travailler sur le projet de développement de super-fusées Starship de SpaceX, qui prend forme dans les installations d’essai de Boca Chica au sud du Texas. Néanmoins, ses fans se sont précipités dans la salle de conférence et se sont accrochés à chacun de ses mots.

Starlink et Starship ont été les principaux sujets de l’entretien avec le président de la conférence, Jeffrey Hill. Musk n’a pas dévoilé de nouvelles initiatives majeures, comme il l’a fait lors de conférences précédentes au Mexique et en Australie. Mais il a eu la chance d’aborder certains des problèmes entourant ses projets spatiaux de plusieurs milliards de dollars.

Essaims de satellites Starlink

Le projet Starlink vise à mettre des milliers de satellites en orbite terrestre basse, ou LEO, pour fournir un accès Internet à large bande à ceux qui sont actuellement mal desservis (et à l’armée américaine également).

Les satellites Starlink à écran plat sont produits au rythme de six par jour dans l’usine de SpaceX à Redmond, dans le Washington, et sont lancés par lots de 60 en provenance de Floride sur la fusée Falcon 9 de SpaceX. Le prochain lot devrait augmenter dès le week-end prochain, rejoignant 300 autres de la même race.

Les astronomes ont exprimé des inquiétudes croissantes concernant le fait que tant de satellites volent dans le ciel nocturne, mais Musk a soutenu que les préoccupations étaient exagérées. Une fois que les satellites se sont installés sur leurs orbites, ils sont difficiles à repérer, a-t-il dit.

“Je n’ai pas encore rencontré quelqu’un qui puisse me dire où ils sont tous, pas même une seule personne.” il a dit. “Ça ne peut pas être si grave.”

Néanmoins, il a promis que les satellites seraient repensés au besoin pour éviter d’interférer avec les observations astronomiques. «Je suis convaincu que nous n’aurons aucun impact sur les découvertes astronomiques. Zéro. C’est ma prédiction », a déclaré Musk. “Nous prendrons des mesures correctives s’il est supérieur à zéro.”

SpaceX a entamé des discussions avec des groupes astronomiques sur l’atténuation des interférences potentielles. Musk a déclaré que de telles mesures pourraient inclure la fabrication de l’antenne multiéléments des satellites en noir au lieu de blanc, pour réduire les reflets de l’orbite.

“Nous travaillons sur un pare-soleil, car il y a certains angles où si le soleil est juste, et il n’y a pas seulement un petit parasol … alors vous pouvez obtenir un reflet”, a-t-il déclaré.

Musk a évoqué l’idée de diffuser Internet pratiquement partout dans le monde, avec des temps de retard de signal de moins de 20 millisecondes. L’objectif est de fournir suffisamment de bande passante pour diffuser des films haute définition ou jouer à des jeux vidéo à réponse rapide. Mais Musk a reconnu qu’il y avait des régions du monde où Starlink pourrait ne pas être en mesure d’offrir un service compétitif.

“Le défi pour tout ce qui est basé sur l’espace est que la taille de la cellule est gigantesque”, a-t-il expliqué. “C’est génial pour les situations de très faible à moyenne densité, mais ce n’est pas bon pour les situations de haute densité. Nous aurons un petit nombre de clients à L.A., mais nous ne pouvons pas faire beaucoup de clients à L.A., car la bande passante par cellule ne doit pas être suffisamment élevée. “

Pour les zones à haute densité, Musk a déclaré que le service 5G terrestre pourrait avoir plus de sens. Il est prévu que Starlink de SpaceX s’intègre aux services de télécommunications terrestres pour combler les lacunes de couverture.

“Ce n’est pas une menace énorme pour les opérateurs de télécommunications”, a déclaré Musk. «Je veux être très clair: ce n’est pas le cas. En fait, cela sera utile aux opérateurs télécoms, car Starlink desservira les clients les plus difficiles à desservir avec lesquels les opérateurs télécoms auraient du mal à traiter.

Musk a déclaré que les milliards de dollars de revenus de Starlink iraient au développement du système de lancement de Starship pour des voyages vers Mars. Plus récemment, le président et chef de l’exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, a lancé l’idée de faire de Starlink une entreprise cotée en bourse. Aujourd’hui, Musk a minimisé cette idée.

“Nous pensons à ce zéro”, a-t-il déclaré. «Nous devons faire fonctionner la chose. … Il est très important de simplement préparer le terrain ici pour les constellations de communications LEO. Devinez combien de constellations LEO n’ont pas fait faillite? Zéro.”

Musk a déclaré qu’il voulait s’assurer que Starlink ne suivait pas les traces de Teledesic (l’entreprise de télécommunications soutenue par Bill Gates qui a échoué il y a deux décennies) ou d’Iridium (qui a fait faillite mais a été restructurée). “Ce serait un grand pas, d’avoir plus de zéro dans la catégorie des non-faillis”, a-t-il déclaré.

Accélérer avec Starship

La non-faillite est également une motivation pour l’effort de développement de Starship, qui se concentre sur le développement et le test de composants de fusée prototypes en succession rapide. Un prototype de vaisseau spatial en acier inoxydable, appelé SN1, s’est éclaté à Boca Chica il y a moins de deux semaines. SpaceX passe déjà à SN2.

Les soucis de coût étaient parmi les raisons pour lesquelles les prototypes de Starship sont construits si rapidement et construits en acier plutôt qu’en composite de carbone.

“Cela peut sembler être une excellente idée, mais cela s’est réellement produit parce que nous progressions trop lentement sur le composite”, a déclaré Musk. “J’étais comme, nous ne pouvons pas avancer lentement ou nous allons faire faillite. Faites donc cela avec de l’acier.

Le vaisseau spatial est conçu pour un temps de rotation d’une heure seulement entre l’atterrissage à la fin d’une mission et le lancement pour commencer la prochaine mission. “Nous voulons viser une capacité de trois vols par jour pour le navire”, a-t-il déclaré.

Musk vise cette année le début du service Starlink limité et le premier lancement orbital d’un vaisseau spatial Starship. Ces objectifs ambitieux ne sont pas uniquement motivés par la peur ou la faillite, mais aussi par la peur de ne pas aller où Musk veut aller.

“Si nous n’améliorons pas notre rythme de progression, je serai définitivement mort avant d’aller sur Mars”, a déclaré le milliardaire de 48 ans. «Je voudrais ne pas être mort au moment où nous irons sur Mars. C’est mon aspiration ici. “

Sur d’autres sujets:

Musk a déclaré qu’il était heureux que la capsule spatiale Crew Dragon de SpaceX joue un rôle dans le transport des astronautes vers et depuis l’orbite terrestre basse, mais il semblait également prudent de trop se concentrer sur les opérations LEO. “Je pense que nous devons faire très attention à ne pas rester coincé dans un maximum local”, a-t-il déclaré en utilisant un terme mathématique. “La navette spatiale était quelque chose qui était vraiment coincé dans un maximum local pendant longtemps, et nous ne voulons pas être dans cette situation.”

Musk a déclaré que les fusées réutilisables et le ravitaillement dans l’espace seront essentiels pour se rendre sur Mars, mais il ne pensait pas qu’aller sur la lune ou utiliser les ressources lunaires était tout ce qu’il fallait. “La lune n’est ni ici ni là-bas”, a-t-il dit. «Utiliser la lune serait comme, OK, si vous voulez traverser l’Atlantique, peut-être que vous voulez aller en Islande, probablement pas. Pour visiter, bien sûr, mais ce n’est pas une étape obligatoire. ”

En réponse aux observations d’un étudiant sur la difficulté d’obtenir la formation requise pour les emplois dans l’industrie des satellites, Musk a fourni une perspective non conventionnelle. “Vous n’avez pas besoin de l’université pour apprendre des choses”, a déclaré Musk, qui a abandonné Stanford pour lancer une startup. «Vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez gratuitement. … Les collèges ont une valeur, qui consiste à voir si quelqu’un peut travailler dur à quelque chose, y compris un tas de devoirs ennuyeux… et à le faire. »