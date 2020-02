Le PDG de SpaceX, Elon Musk, vante les satellites Starlink et les avions de chasse robotiques – .

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, prend la parole lors du symposium sur la guerre aérienne de l’Air Force Association. (USAF via DVIDS)

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a plongé dans le fonctionnement des satellites Starlink à large bande de son entreprise à Redmond, dans le Washington, aujourd’hui dans le cadre du Air Warfare Symposium en Floride.

Il a également mis un terrain pour les avions de chasse robotiques… et pour Starfleet Academy.

La discussion sur le développement du satellite Starlink a eu lieu au cours d’une conversation au coin du feu d’une heure avec le lieutenant-général John Thompson, commandant du Space and Missile Systems Center de l’Air Force à Los Angeles.

Les opérations par satellite de SpaceX ont été établies il y a cinq ans à Redmond, en partie parce que Musk recherchait le type d’expertise en ingénierie disponible chez Microsoft et Boeing. “Il y a énormément de talents dans la région de Seattle, et beaucoup d’entre vous, semble-t-il, ne veulent pas déménager à L.A.”, a déclaré Musk à une foule d’ingénieurs lorsqu’il a annoncé le projet de satellite au Seattle Center.

Il a fallu des années pour faire décoller les satellites, et la route n’était pas toujours lisse. Deux prototypes de satellites ont été lancés en février 2018, mais quelques mois plus tard, Musk a réorganisé l’opération de Redmond. En conséquence, plusieurs des meilleurs ingénieurs de Redmond ont quitté SpaceX. Certains d’entre eux ont fini par occuper des rôles de premier plan pour l’effort satellite rival d’Amazon, connu sous le nom de Projet Kuiper.

Comme le projet Kuiper, l’opération Starlink vise à placer des milliers de satellites en orbite terrestre basse pour offrir de nouvelles voies d’accès à Internet à large bande. Mais Starlink a une longueur d’avance de plusieurs années: SpaceX a lancé 300 des satellites et pourrait commencer un service limité plus tard cette année.

SpaceX et l’Air Force ont déjà testé le réseau partiel Starlink pour la communication en vol dans le cadre d’un contrat de 28,7 millions de dollars. Et Starlink entrera pour une utilisation plus étendue en avril lors d’un exercice de tir réel ciblant les drones et les missiles de croisière.

L’exercice se déroulera à partir de bases en Arizona, au Nouveau-Mexique et en Floride pour tester le système avancé de gestion des combats, ou ABMS, qui est conçu pour remplacer et étendre les capacités de communication en vol des avions de surveillance JSTARS de l’armée.

À la lumière de l’application militaire de Starlink, il n’est pas surprenant que Thompson ait posé des questions sur le statut de Starlink lors de la conversation au coin du feu d’aujourd’hui. Voici comment Musk a répondu:

«La production de Starlink se passe bien, en fait. C’était difficile de réussir. Nous avons eu de nombreuses itérations sur les prototypes Starlink. Ensuite, construire la production Starlink comme était, comme, 1000% plus difficile que de concevoir le satellite pour commencer. Mais il est important de concevoir pour la fabrication et d’avoir une boucle de rétroaction étroite entre la conception de l’objet et le système de fabrication.

“Lorsque vous concevez l’objet au début, vous ne réalisez pas toutes les pièces qui sont vraiment difficiles à fabriquer. Donc, avoir le système de fabrication et la conception – vous les élevez en même temps, de sorte que vous faites réellement, au début, une chose que vous savez fausse. Mais vous déterminez réellement ce qui est difficile à fabriquer. C’est le vrai problème.

«Nous avons mis en place la chaîne de production Starlink avant de finaliser la conception, ce qui était en fait la bonne chose à faire. Et puis nous avons découvert: “Oh, il y a toutes ces choses dans la conception qui étaient très difficiles à réaliser, donc nous devons donc changer la conception.”

«Le satellite a fini par avoir la même capacité. C’était tout simplement très facile à réaliser et à lancer. »

Musk a immédiatement modifié cette déclaration, disant que la tâche de fabriquer et de lancer les satellites est toujours “un peu difficile, mais elle est en cours”.

Il a noté que les satellites sont maintenant produits à un rythme plus rapide qu’ils ne peuvent être lancés et que le coût de fabrication du satellite est tombé en dessous du coût unitaire de leur transport en orbite.

Dans leur configuration actuelle, les satellites Starlink sont lancés en grappes de 60, et déployés de telle manière qu’ils se dispersent en orbite terrestre basse et se déplacent vers leurs positions orbitales prévues à l’aide de propulseurs à ions krypton. Les astronomes s’inquiètent de plus en plus de l’effet de la constellation de satellites sur les observations du ciel nocturne. En réponse, SpaceX dit qu’il expérimente des technologies qui pourraient réduire l’éblouissement des satellites. Cependant, Musk a indiqué que SpaceX n’a ​​pas l’intention de ralentir son taux de lancement. En fait, il s’attend à ce que le taux augmente considérablement une fois que la super-fusée Starship de SpaceX sera en service.

“Le satellite est dans une bonne situation, et le coût de ce satellite continuera de baisser à mesure que nous augmenterons les tarifs et apporterons des améliorations à la conception”, a déclaré Musk. “Nous avons donc vraiment besoin de Starship pour transporter Starlink afin que le coût total livré sur orbite soit bien meilleur qu’il ne l’est aujourd’hui – ce qui est toujours très bon.”

“L’ère des avions de chasse est révolue”

Sur un autre sujet, Musk a déclaré qu’il devait y avoir un concurrent pour le F-35 Joint Strike Fighter de l’Air Force, qui est construit par Lockheed Martin et a fait l’objet de controverses sur les dépassements de coûts.

“Ce n’est pas bien d’avoir un seul fournisseur”, a déclaré Musk. “C’est bien d’avoir une compétition, où cette compétition est significative et quelqu’un peut réellement perdre.”

Musk a également déclaré que “la guerre des drones localement autonome est où l’avenir sera.”

“L’ère des avions de chasse est révolue”, a-t-il déclaré.

Après l’entretien, Musk a développé ses commentaires dans un tweet. “Le concurrent devrait être un avion de chasse de drone qui est contrôlé à distance par un humain, mais avec ses manœuvres augmentées par l’autonomie”, écrit-il. “Le F-35 n’aurait aucune chance contre lui.”

Le concept décrit par Musk ressemble au système «Loyal Wingman» sur lequel Boeing, Lockheed Martin et Kratos ont travaillé. Un tel système associerait des drones armés sans pilote à des avions de contrôle pilotés. Boeing et la Navy ont récemment fait la démonstration du concept à l’aide d’un avion EA-18G Growler.

Autres faits saillants du chat d’aujourd’hui

Musk a déclaré que des fusées entièrement réutilisables comme Starship seront essentielles pour maintenir la primauté de l’Amérique dans l’espace. «Cela exigera certainement une innovation radicale», a-t-il déclaré. “On ne peut pas y arriver en innovant progressivement les boosters consommables.”

Si les États-Unis ne continuent pas à innover dans l’espace, “ils seront deuxièmes dans l’espace, aussi sûr que la nuit suit le jour”, a déclaré Musk. Qui serait le premier? Musk a pointé du doigt la Chine. Parce que la population de la Chine est plus de quatre fois supérieure à celle de l’Amérique, “l’économie chinoise sera au moins deux fois plus grande que l’économie américaine”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la disparité économique aura des implications pour la politique de défense: “Le fondement de la guerre est l’économie, donc si vous avez la moitié des ressources du contre-parti, alors vous feriez mieux d’être vraiment innovant. Si vous n’êtes pas innovant, vous allez perdre. … En l’absence d’innovation radicale, les États-Unis seront militairement deuxièmes. »

Musk a dit qu’il pensait que la création d’une US Space Force était une excellente idée, mais il a insisté pour qu’il y ait «des uniformes sympas, des vaisseaux spatiaux cool». Il a déclaré que le grand public voulait voir la vision de Star Trek de Starfleet Academy devenir une réalité. “Essayez juste de faire en sorte que Starfleet se produise le plus rapidement possible, et certainement tant que nous sommes encore en vie”, a déclaré Musk au public en uniforme. “Je ne suis pas sûr de la distorsion, mais les autres choses peuvent être faites.”