Le PDG de Volkswagen craint de devenir le prochain Nokia

Le PDG de Volkswagen, Herbert Diess, a-t-il expliqué lors d’une interview dans le cadre d’un rapport de ., il ne voulait pas que l’entreprise devienne “le prochain Nokia” et c’est pourquoi ils se sont fixé pour objectif de produire et de vendre 22 millions de voitures électriques pour le 2028

Diess se réfère à la façon dont Nokia, après avoir maîtrisé complètement le marché de la téléphonie mobile pendant des années, avec un total d’un milliard de clients, ils n’ont pas pu voir la révolution que l’iPhone signifierait et ils ont complètement nié qu’une entreprise dédiée à la fabrication d’ordinateurs et de lecteurs MP3 Je les effacerais de la carte dans quelques années.

Quand Stephen Elop remplacé Olli-Pekka Kallasvuo, a écrit un e-mail à toute l’entreprise expliquant que Nokia c’était sur une «plateforme qui brûlait», une analogie avec Symbian, le système d’exploitation qu’ils avaient choisi et qui était nettement inférieur à iOS ou Android.

Elop, des mois plus tard, a décidé de conclure un accord avec Microsoft pour adopter Windows Phone, mais il s’est avéré qu’il est passé d’une «plate-forme en feu» à une autre.

Les parts de marché de Nokia ils continuaient de chuter, l’adoption du système d’exploitation mobile n’augmentait pas et ils ont fini par vendre l’entreprise à Microsoft, en septembre 2013, pour 5,4 milliards d’euros. Peu de temps après, il est devenu une simple marque de smartphones Android.

Pendant le rapport, . avait accès à un conseil d’administration mondial où Diess a demandé à ses dirigeants si la société exécutait le changement assez rapidement, car “si nous continuons à la vitesse actuelle, ce sera très, très difficile”, a-t-il expliqué.

“En résumé, c’est probablement le défi le plus grand et le plus difficile auquel Volkswagen est confronté”, se référant au changement dans la fabrication de voitures à essence en voitures électriques. Ils doivent également commencer à atteindre certains objectifs de réduction des émissions de CO2 dans l’atmosphère sur l’ensemble de leur flotte et, en plus de cela, maintenir certaines marges bénéficiaires.

Herbert Diess présente les véhicules électriques Volkswagen

La décennie au cours de laquelle le secteur automobile va complètement changer

Les années 2020 verront une profonde transformation du secteur automobile sur deux fronts: l’électrification du parc de véhicules dans le monde et l’intégration de systèmes d’aide à la conduite qui le rendront beaucoup plus sûr.

Les voitures ne sont pas une technologie à usage personnel pour un consommateur comme les smartphones, donc le changement se fera à un rythme plus lent, mais à mesure que nous nous rapprocherons de 2025, il s’accélérera de plus en plus.

3 mini-révolutions qui à mon avis auront lieu en 2020-2029:

1. La “nokiaisation” du secteur automobile. Les géants que nous pensions invincibles tomberont.

2. La révélation de la société contre Facebook (suis-je trop optimiste?).

3. Wearables. Dirigé par Apple.

– Eduardo Arcos (@earcos) 31 décembre 2019

Les entreprises multinationales comme Volkswagen doivent relever le défi, sachant que la façon dont elles ont construit – et continuent de construire – les voitures doivent changer radicalement si elles ne veulent pas perdre dans cette course où l’innovation joue un rôle fondamental.

Comme dans les téléphones de Nokia, dans les véhicules de VW, BMW, Mercedes Benz et d’autres grands fabricants, le logiciel est un composant, moins sophistiqué et finalement développé pour contrôler les aspects de base du véhicule.

Mais comme lui iPhone, véhicules de nouvelles entreprises comme Tesla, le logiciel, en plus de pouvoir se mettre à jour via Wi-Fi ou 4G, doit être extrêmement sophistiqué, contrôle tout et est connecté en permanence à Internet.

C’est pourquoi ils sont capables d’améliorer significativement l’ensemble de leur flotte de véhicules, grâce à une amélioration du système d’exploitation, y compris des aspects importants tels que l’accélération ou l’autonomie.

Comment une mise à jour logicielle a accéléré encore plus la Tesla Model 3

