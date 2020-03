Le PDG d’Epic Games soutient la plateforme

Alors que de plus en plus d’éditeurs et de développeurs annulent leurs jeux du service de streaming de jeux en nuage GeForce Now par Nvidia, PDG de Epic Games Tim Sweeney il a récemment tweeté à l’appui. Dans le fil, il a affirmé que Fortnite il restera disponible pour les abonnés au service ainsi que tous les autres jeux disponibles sur Epic Games Store. Ce soutien public de GeForce Now couvre un nombre croissant de développeurs et d’éditeurs, y compris Jeux 2K , Activision Blizzard et Bethesda, qui ont pris leur retraite depuis leur sortie de la version bêta plus tôt cette année, peut-être en raison d’un litige de licence.

Nvidia GeForce Now: le modèle qui utilise la plateforme ne semble pas plaire à beaucoup

Sweeney semble également aimer le modèle Nvidia car il a défini la plate-forme comme le seul des principaux services de streaming, plus adapté aux développeurs et aux éditeurs. En effet, Nvidia ne retient aucun pourcentage du produit des jeux. Avec Epic Games, GeForce Now peut compter sur le soutien de CD Projekt Red à tel point que la publication de Cyberpunk 2077 sur la plate-forme de jeux en nuage est prévue pour septembre prochain.

Malgré l’enthousiasme de Sweeney pour le modèle Nvidia, il semble que de nombreux développeurs et éditeurs demander comment Nvidia mène ses affaires. Activision Blizzard, le premier éditeur à quitter le service, l’a fait parce qu’il n’a pas donné l’autorisation explicite à Nvidia de fournir ses jeux en dehors de la version bêta. Raphael van Lierop, réalisateur et scénariste de The Long Dark, a retiré son jeu du service pour une raison similaire.