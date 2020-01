le PDG réitère qu’il n’introduira aucune publicité

Le co-fondateur et actuel président de la plateforme de contenu en streaming Netflix, Reed Hastings tient à souligner une fois de plus que n’a pas l’intention d’introduire de nouvelles publicités.

Nous savons que les mots “jamais”, “illimité” et “pour toujours” expriment un concept très relatif, bien que nous espérons qu’il tiendra sa parole. Découvrons ensemble les détails.

Netflix: il n’y aura plus de publicité

Pour le moment, la société américaine n’a aucune intention d’introduire aucun type de publicité et continue de garder son choix cohérent. Hastings il a déclaré que les spéculations selon lesquelles la société envisage même de mettre en œuvre les annonces sont complètement fausses.

Voici ses mots: «Nous voulons être ce refuge sûr où vous pouvez explorer, chercher de nouveaux stimuli, vous amuser, vous détendre et ne pas vous impliquer dans des litiges liés à l’exploitation des utilisateurs par le biais de publicités». La déclaration en question est intervenue lors de l’annonce de la résultats financiers relative au quatrième trimestre de fin 2019.

Les résultats en question, comme nous l’avons vu hier, ont été vraiment bon et dépassant de loin les attentes. La société a beaucoup progressé en termes de chiffre d’affaires, une bonne partie du crédit est due à la série télévisée The Witcher. Cependant, les analystes prédisent une forte baisse en raison d’une concurrence de plus en plus impitoyable comme Disney + et Apple TV +. Pour le moment, nous n’avons pas à nous inquiéter, car la société n’a même pas l’intention d’augmenter le coût de ses abonnements, surtout après avoir découvert le prix avec lequel Disney + atterrira en Europe et en Italie.