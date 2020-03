Le PDG renonce à son salaire pour 2020; augmentation du salaire de base des agents; et plus – .

Le PDG de Redfin, Glenn Kelman, au Sommet . 2018. (Photo . / Dan DeLong)

Redfin procède à des ajustements au milieu de la crise COVID-19 et de l’incertitude entourant le marché immobilier.

La société immobilière de Seattle a écrit jeudi une lettre aux actionnaires décrivant les mesures de réduction des coûts et d’autres changements en cours, notamment:

Le PDG Glenn Kelman ne prendra pas de salaire pour le reste de 2020.

L’équipe de gestion renoncera aux primes en espèces pour 2020; tous les employés de Redfin à son siège de Seattle renonceront aux bonus pour le premier semestre 2020.

Les membres du conseil d’administration renonceront à tous les frais en espèces associés à leur participation au conseil d’administration de Redfin pour 2020.

Redfin augmentera également temporairement la partie fixe de la rémunération des agents étant donné que la rémunération subit un coup en raison de la réduction des achats et des ventes de maisons.

«Nous sommes déterminés à cette augmentation à court terme, mais si nous voyons des preuves que la récession est susceptible de se prolonger, nous devrons peut-être encore faire le choix douloureux d’embaucher certains travailleurs et d’en licencier d’autres, des décisions qui s’appliqueraient à les employés du siège social et les agents immobiliers », a écrit le président de Redfin, Bob Mylod, dans la lettre.

Redfin comptait 3 377 employés au 31 décembre.

Ces mesures interviennent en réponse à des mandats de distanciation sociale dans divers endroits liés à la crise des coronavirus et au ralentissement économique plus important. Redfin a rapporté mercredi qu’il y avait 27% de clients en moins demandant à voir des maisons au cours de la semaine dernière par rapport à l’année dernière.

La semaine dernière, Redfin a annoncé que RedfinNow, une branche de son entreprise qui achète des maisons directement des propriétaires et les revend aux acheteurs de maisons, suspendra temporairement ses offres de maisons.

Mylod a déclaré que le bilan de Redfin était solide, avec 328 millions de dollars en espèces au 1er mars. La société se déplace également rapidement pour vendre les maisons RedfinNow dont elle est propriétaire.

“Redfin est une entreprise relativement nouvelle”, a écrit Mylod. «Mais nous sommes assez vieux pour avoir traversé la crise financière de 2008 avec une activité bien moins éprouvée et une infime fraction du capital que nous avons aujourd’hui. Cette expérience a contribué à éclairer certaines des mesures défensives que nous mettons en œuvre. Néanmoins, nous sommes convaincus que nous sortirons de l’autre côté de cette période difficile en mesure de nous offenser et d’accélérer encore nos gains de parts de marché. »

Redfin se concentre sur ses outils virtuels tels que les visites vidéo-chat pour s’adapter au nouveau climat immobilier.

Le rival de Redfin, Zillow Group, a présenté son propre livre de jeu sur les coronavirus cette semaine, notant qu’il réduira les dépenses de 25% cette année, gèrera les embauches dans toute l’entreprise, réduira presque toutes les dépenses de marketing et suspendra les achats de maisons via son activité Zillow Offers.

Voici la lettre complète aux actionnaires du président de Redfin, Bob Mylod:

À mes collègues actionnaires de Redfin:

La semaine dernière, votre conseil d’administration a tenu une réunion imprévue avec l’équipe de direction de Redfin pour évaluer l’impact que le virus COVID-19 est susceptible d’avoir sur nos opérations et notre situation financière. Nous avons décidé lors de cette réunion d’entreprendre des actions immédiates pour protéger les actifs de notre entreprise.

Près du sommet de la liste de ces actifs se trouve notre réseau national d’agents immobiliers qui ont fait de Redfin le courtage immobilier le plus productif des États-Unis. La rémunération de nos agents est fortement variable et tirée par les ventes de maisons. Cependant, avec une baisse importante attendue des transactions dans les semaines et les mois à venir, les salaires de nos agents devraient être affectés de manière disproportionnée. En conséquence, nous avons décidé d’augmenter temporairement la partie fixe de la rémunération des agents en attendant de mieux comprendre la durée et la gravité du ralentissement économique qui est très probable. Nous sommes déterminés à cette augmentation à court terme, mais si nous constatons que la récession est susceptible de se prolonger, nous devrons peut-être encore faire le choix douloureux de mettre en disponibilité certains travailleurs et d’en licencier d’autres, des décisions qui s’appliqueraient aux deux. employés du siège et agents immobiliers.

Reconnaissant pour l’instant que l’augmentation du salaire de base des agents augmentera temporairement les pertes d’exploitation, notre équipe de direction a décidé de renoncer aux primes en espèces pour 2020 et tous les employés du siège social de Redfin ont convenu de renoncer aux primes en espèces pour le premier semestre de 2020. Notre PDG, Glenn Kelman, a choisi de ne pas prendre de salaire pour le reste de 2020. Inspiré par les mouvements de notre équipe de direction, notre conseil d’administration a voté à l’unanimité lundi en faveur de l’abandon de tous les frais en espèces associés à la participation au conseil d’administration de Redfin pour 2020. D’une pure En dollars et en cents, ces mouvements contribuent à compenser certains de ces coûts. En réalité, ces mouvements témoignent de l’atout le plus important de Redfin: sa culture. À la base, Redfin est une culture de service – dans laquelle votre conseil d’administration vous sert, dans laquelle les cadres servent les employés, dans laquelle les ingénieurs et les analystes servent les agents… et nous servons tous les clients.

Dans une situation comme celle-ci, nous sommes également très concentrés sur notre bilan et notre liquidité. Nous pensons que malgré les défis qui nous attendent, notre bilan est solide. Nous avons commencé le mois de mars avec 328 millions de dollars de trésorerie, d’équivalents de trésorerie et de placements à court et à long terme, qui se composaient uniquement de titres du gouvernement américain. Notre dette convertible de 144 millions de dollars n’arrive à échéance qu’en juillet 2023. Plus important encore, nous avons fait attention à notre engagement de bilan envers l’inventaire des maisons de RedfinNow. Le 17 mars, RedfinNow a suspendu ses offres instantanées sur les maisons. Et nous nous sommes empressés de vendre les maisons RedfinNow que nous possédons. Au 26 mars 2020, nous détenions environ 68 millions de dollars de maisons RedfinNow en inventaire, dont environ 23 millions de dollars devaient être achetés par des consommateurs. Il s’agit d’une baisse par rapport au 31 décembre 2019, lorsque nous détenions environ 75 millions de dollars de maisons RedfinNow en inventaire. Nous sommes sous contrat pour acheter environ 7 millions de dollars en inventaire supplémentaire auprès de vendeurs à domicile.

Redfin est une entreprise relativement nouvelle. Mais nous sommes assez vieux pour avoir traversé la crise financière de 2008 avec une activité bien moins éprouvée et une infime fraction du capital que nous avons aujourd’hui. Cette expérience a contribué à éclairer certaines des mesures défensives que nous mettons en œuvre. Néanmoins, nous sommes convaincus que nous sortirons de l’autre côté de cette période difficile pour aller à l’offensive et accélérer encore nos gains de parts de marché.

Enfin, cette pandémie semble susceptible de tout changer dans l’immobilier au profit d’un courtage technologique comme Redfin. Soyez assuré que Glenn et toute l’équipe de Redfin travaillent à un rythme accéléré pour développer les outils qui transformeront davantage la façon dont les maisons sont achetées et vendues.

Cordialement,

Bob Mylod, président de Redfin