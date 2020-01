Le Pentagone empêche les nouvelles restrictions commerciales de Huawei de prendre effet

La bataille de Huawei avec les États-Unis au sujet des interdictions commerciales est toujours bien vivante, près d’un an après que la Maison Blanche ait initialement appelé Huawei un risque pour la sécurité. Plusieurs sociétés américaines ont continué à vendre des composants à Huawei sous des licences spéciales, et maintenant le département du Commerce et le département de la Défense imposent de nouvelles limites au commerce de Huawei.

Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a déclaré jeudi que de nouvelles règles étaient en cours d’élaboration qui empêcheraient davantage les entreprises américaines de fournir Huawei. “Ce sont des travaux en cours qui sortiront à court terme”, a-t-il déclaré lors d’une interview au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Cependant, le Département américain de la défense s’oppose à ces règles. Il partage les mêmes préoccupations que Qualcomm et d’autres fournisseurs américains ont dit à la Maison Blanche: le blocage du commerce avec Huawei réduira les revenus qui pourraient être utilisés pour de nouvelles recherches sur les produits. “Nous devons être conscients de soutenir ceux [technology] les chaînes d’approvisionnement des entreprises et ces innovateurs “, a déclaré aujourd’hui le secrétaire à la Défense, Mark Esper.

On pensait que l’accord commercial tant attendu entre la Chine et les États-Unis assouplirait les limites imposées à Huawei ⁠ – Le président Trump l’a même dit. Cependant, la phase initiale de l’accord commercial n’a pas du tout changé la situation de Huawei, et de hauts responsables américains ont même averti qu’un accord commercial avec le Royaume-Uni post-Brexit pourrait s’effondrer si le pays permettait à Huawei d’aider à construire son réseau 5G .

Pendant ce temps, Huawei a continué de réduire sa dépendance à la technologie américaine. L’entreprise travaille sur un tout nouveau système d’exploitation, ainsi que des remplacements pour les produits Google (comme une application de cartographie).