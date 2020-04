Le Pentagone publie officiellement 3 vidéos d’OVNIS

Hier, le Pentagone a officiellement publié 3 vidéos montrant des objets volants non identifiés, mieux connus sous le nom d’OVNIS, dans le ciel des bases militaires américaines. Ces vidéos ont déjà été publiées en 2017 et 2018 par une entreprise privée.

Les 3 vidéos d’OVNIS ont été tournées avec une caméra infrarouge, montrant des objets volants non identifiés avec la capacité de se déplacer à une vitesse incroyable. Ce phénomène a même surpris les observateurs en raison de son mouvement très rapide.

Vidéos officielles d’OVNIS publiées par le Pentagone

Dans les vidéos, les pilotes qui ont capturé les enregistrements peuvent entendre leurs expressions de surprise à la vitesse à laquelle les objets se déplacent. Expressions similaires à celles qui se sont produites en 2017 lorsqu’un pilote de la marine américaine. Cette fois, ses mots quand ils ont vu l’OVNI étaient “comme une balle de ping-pong rebondissant sur un mur.” Des rapports comme ceux-ci ont fini par obliger le Pentagone à exécuter un programme officiel d’identification des OVNIS pendant cinq ans jusqu’en 2012, lorsque les fonds se sont épuisés.

Cependant, en ce qui concerne ces observations récentes, le Pentagone a décidé de publier officiellement les vidéos pour dissiper toutes les idées fausses que le public a pu faire sur les images qui circulent. S’ils sont réels ou non, ou s’il y a plus de vidéos. Le porte-parole du Pentagone, dans une conversation avec ., a ajouté qu ‘”après un examen approfondi, le ministère a déterminé que la publication autorisée de ces vidéos non classées ne révèle aucune capacité ou système sensible et n’affecte pas les enquêtes ultérieures sur espace aérien militaire dû à des phénomènes aériens non identifiés ».

En bref, le Pentagone dit qu’il n’y a rien à craindre, bien qu’ils n’aient pas clarifié exactement ce que sont ces objets. De telles observations peuvent souvent être attribuées à la météo, à des avions de test ou à d’autres phénomènes, ou à un simple drone, comme le spécule l’une des voix entendues dans les vidéos.

Pour ceux qui recherchent souvent des informations sur les ovnis ainsi que sur des phénomènes étranges, ces trois vidéos ne sont peut-être pas très originales. Cependant, la confirmation du Pentagone rend la controverse sur les ovnis plus intense que jamais.

