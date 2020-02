Le pétrole s’effondre à cause du Coronavirus: réduction du diesel et de l’essence

On parle depuis un certain temps de la baisse soudaine du prix du pétrole due à la panique du coronavirus. Le ralentissement dangereux que connaît l’économie chinoise à cause de cette peur compulsive qu’elle amène progressivement changements dans la tendance générale de l’économie mondiale, impossible à ignorer. Le pétrole n’est qu’un des problèmes problématiques qui ont explosé en raison de la propagation du coronavirus.

Prix ​​du pétrole, de l’essence et de l’économie chinoise, c’est ce que nous savons d’autre

Selon les calculs de Standard & Poor’s, il apparaît que Le PIB chinois est passé de 5,7 à 5%, provoquant un impact de 0,3% sur le PIB mondial de cette 2020. De nombreuses entreprises ont suspendu leurs activités, y renonçant. Mais d’autres choses se sont également produites dans le monde: à Barcelone, il a récemment été annulé le MWC 2020 car trop d’entreprises avaient renoncé à participer.

Le prix du pétrole a chuté de 25%. Mais cela affectera-t-il la possible baisse du prix de l’essence? À la suite d’une série d’enquêtes, il a été conclu que, bien qu’il y ait eu une diminution, c’était quelque chose de bien en deçà des attentes. Toujours selon une série de calculs effectués à partir du 16 janvier de l’année dernière, la baisse d’essence a souffert une baisse moyenne de 1,6%. De toute évidence, le principal avantage s’est produit dans le nord de l’Italie, où la baisse des prix a touché 2%, tandis que dans le sud de l’Italie, le prix est tombé à 1,3% de moins. Le plus gros signe d’épargne actuellement est Agip Eni, qui a diminué de 2,2%, tandis que TotalErg a diminué de 1,2%. Les achats auprès de Conad, Enercoop et Carrefour pourraient apporter des économies supplémentaires.