Le pétrole s’effondre et les prix du coronavirus baissent

La pandémie mondiale déclarée par l’OMS connaît implications difficiles sur le marché, notamment sur un: celui de l’or noir et de ses dérivés. Depuis plusieurs mois, le pétrole brut a vu son prix chuter à 29 $ le baril il y a quelques jours; avec une baisse de la demande due aux arrêts imposés par Covid-19, seule la Chine a enregistré une baisse de la demande similaire à 21% sinon plus. Aussi le secteur des carburants n’est pas resté à l’abri à tel point qu’au cours des dernières semaines, le coût de l’essence et du diesel a diminué de quelques cents le litre.

Le diesel et l’essence ne sont pas à l’abri: le. Coronavirus baisse également ses prix

Habitué à voir des chiffres autour de 1,60 cents le litre sur les tableaux d’affichage, le coût de l’essence a diminué ainsi que celui du diesel à ce jour; à cet égard, en outre, les gens du secteur ne doutent pas que les prix actuels pourraient encore baisser, atteignant un descente totale de 0,15 / 20 cents le litre.

Grâce aux données mises à jour hier du MiSE, nous savons d’ailleurs aujourd’hui le coût de l’essence est en moyenne égal à 1 501 euros par litre (contre 1 511 vendredi), les différentes sociétés ont donc des prix variant de 1 489 à 1 519 euros le litre. Quant au Diesel, le coût moyen se situe autour de 1,387 euros par litre (contre 1 398 vendredi), les différentes entreprises ont donc des prix qui varient entre 1 377 et 1 406 euros le litre.