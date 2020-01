Le photographe du National Geographic, Brian Skerry, pense que les photographes iPhone sont formidables

Peu d’entre nous ont ce qu’il faut pour mettre nos corps à une centaine de mètres sous l’eau pendant plusieurs heures afin d’obtenir une seule photo d’une créature marine rare, mais ce photographe National Geographic est exactement cette personne. Ses journées sont longues, épuisantes physiquement d’une manière que la plupart d’entre nous ne sauront jamais, et impliquent de voyager dans des endroits extrêmes et magnifiques partout dans le monde. Et si vous avez déjà vu l’un des travaux incroyables qu’il a publiés, votre vie en est plus riche.

Mais, quand il n’est pas au travail, Brian a un iPhone dans sa poche. Et quand j’ai vu cela, j’ai voulu savoir ce qu’il avait à dire sur ceux d’entre nous qui utilisent nos téléphones comme caméras principales. Sans surprise, il adore ça.

Je pense qu’en fin de compte, tout ce qui vous aide à faire une image qui satisfait votre jus de crative ou vous aide à raconter une histoire ou vous permet de montrer à vos amis une chose cool, avoir un appareil que vous pouvez prendre n’importe où comme ça, est une grande chose. Il n’y a rien de mal à cela, je pense que la technologie est fantastique et qu’elle est plus petite, plus légère et meilleure est merveilleuse.

Je pense que, vous savez, aussi bon que cela arrive, il y a des limites. Je ne peux pas faire avec mon appareil photo certaines choses que je peux faire avec mon Nikon. Je peux changer les lentilles, le verre est meilleur, les capacités de collecte par faible luminosité, mais vous savez que celles-ci deviennent également très bonnes. Je ne suis pas un snob à propos de l’appareil photo, je pense que tout ce que vous utilisez pour obtenir des photos dont vous êtes satisfait est génial. Et si vous l’avez en main, vous allez probablement l’utiliser.

Pour ce que je fais professionnellement, ce n’est pas comme si National Geographic me disait quoi utiliser, je pourrais utiliser un ancien Tintype si je le voulais franchement, tant que la qualité est décente, ils peuvent le publier, ils sont contents.

Brian se joindra à des dizaines d’autres experts doués du National Geographic travaillant ensemble pour faire voyager le monde en direct ce jour de la Terre (22 avril) à travers une émission intitulée Born Wild: Earth Day Live.

