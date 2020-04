Le pilote automatique permet désormais aux véhicules Tesla d’identifier les feux de circulation et les panneaux d’arrêt – .

Tesla a récemment publié une nouvelle mise à jour logicielle qui permet aux véhicules Tesla d’identifier les feux de circulation et les panneaux d’arrêt et de réagir en conséquence.

Tesla note que la fonctionnalité fonctionnera de manière conservatrice au début.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La fonction de pilote automatique de Tesla est certainement une réalisation technique incroyable et une fonctionnalité convaincante, mais il ne fait aucun doute que la fonctionnalité a encore beaucoup de place à l’amélioration. Tesla, cependant, reste déterminé à mettre à jour en permanence son logiciel Autopilot et à le rendre aussi fiable et sûr que possible.

Plus récemment, Tesla a déployé une mise à jour logicielle qui permet aux véhicules Tesla éligibles avec le package de pilote automatique approprié d’identifier les feux de circulation et les panneaux d’arrêt et de réagir en conséquence. Si tout cela vous semble familier, c’est parce que Tesla a commencé à déployer la fonctionnalité il y a un certain temps, avec quelques vidéos montrant le nouveau logiciel en action faisant leur chemin sur YouTube.

La fonctionnalité est naturellement appelée Traffic Light and Stop Sign Control, et Tesla la décrit comme suit:

Le contrôle des feux de circulation et des panneaux d’arrêt est conçu pour reconnaître et réagir aux feux de circulation et aux panneaux d’arrêt, ralentissant votre voiture jusqu’à l’arrêt lors de l’utilisation du régulateur de vitesse sensible à la circulation ou d’Autosteer. Cette fonction ralentira la voiture pour tous les feux de circulation détectés, y compris les feux verts, jaunes clignotants et éteints. Lorsque votre voiture approche d’une intersection, votre voiture indiquera l’intention de ralentir via une notification, de ralentir et de s’arrêter à la ligne rouge indiquée sur la visualisation de conduite.

Pour continuer sur la ligne d’arrêt, appuyez une fois sur le sélecteur de vitesse ou appuyez brièvement sur la pédale d’accélérateur pour confirmer que vous pouvez continuer en toute sécurité. Comme pour toutes les fonctionnalités du pilote automatique, vous devez continuer à faire attention et être prêt à prendre des mesures immédiates, y compris le freinage, car cette fonctionnalité peut ne pas s’arrêter pour tous les contrôles de la circulation. Cette caractéristique sera conservatrice, ralentira souvent au début et ne tentera pas de traverser les intersections. Au fil du temps, comme nous l’apprenons de la flotte, la fonctionnalité se contrôlera plus naturellement.

Pour l’activer, placez votre voiture dans PARK et appuyez sur Commandes> Pilote automatique> Contrôle des feux de circulation et des panneaux d’arrêt (bêta).