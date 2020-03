le pilote automatique pourrait bientôt détecter les feux de circulation

Semble comme fonction pilote automatique de Tesla sera bientôt en mesure de reconnaître les feux de circulation. Une vidéo partagée sur Twitter montre une Tesla tournant à travers plusieurs feux verts et ralentissant jusqu’à ce qu’elle s’arrête lorsqu’elle détecte un feu rouge. Il y a quelques hypothèses que Tesla inclura la fonctionnalité dans sa prochaine mise à jour du pilote automatique.

Le pilote automatique s’arrête pour les feux rouges! 😱😱😱😱😱🤗🤗🤗 🎉 🥳

allons-y goooooooo pic.twitter.com/C95etry3t5

– Podcast Tesla de troisième rangée (@thirdrowtesla) 26 mars 2020

Le pilote automatique de Tesla est déjà capable de reconnaître d’autres voitures sur la route et, l’automne dernier, une mise à jour lui a permis d’identifier les cônes de signalisation. Si vous utilisez Navigate sur le pilote automatique, votre EV planifiera également des changements de voie pour éviter les cônes. Bien sûr, il est probablement préférable de ne pas faire entièrement confiance à des fonctions comme celles-ci. Des utilisateurs et des groupes tels que Consumer Reports ont soulevé des signaux d’alarme et le National Transportation Safety Board est allé jusqu’à blâmer le logiciel de pilote automatique comme un facteur qui a contribué à au moins un accident mortel de Tesla.

Cependant, Tesla fait pression pour avoir voiture entièrement autonome sur le chemin tôt. Elon Musk avait précédemment déclaré qu’ils seraient prêts en 2019 et que plus d’un million de robo-taxis arriveraient en 2020. Il est juste de dire que la plupart des paris sont tombés pour le 2020 à cause de la coronavirus, mais des mises à jour telles que la possibilité de s’arrêter aux feux rouges nous font penser que nous approchons de l’avènement des véhicules à pilotage autonome.