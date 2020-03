Le pilote TV de Lost Boys continue de filmer malgré l’arrêt du coronavirus

Le pilote pour Les garçons perdus la série télévisée, qui est actuellement en préparation au CW, continue de filmer malgré un arrêt du coronavirus à l’échelle de l’industrie. Une franchise qui a commencé avec le film du même nom en 1987, The Lost Boys se concentre sur deux frères qui déménagent dans une nouvelle ville et se retrouvent empêtrés dans une bande de jeunes vampires. Doté d’un casting d’ensemble, le film a engendré deux suites relativement récentes. Il a également conduit à une romanisation et à une série de bandes dessinées.

Il a été annoncé, en août 2016, qu’une adaptation télévisée de The Lost Boys était en cours de développement. Rob Thomas, connu pour avoir créé Veronica Mars et iZombie, écrirait et produirait le projet aux côtés de Heather Mitchell. L’histoire de l’adaptation a connu un certain nombre de changements depuis lors. À un moment donné, la série aurait pris la forme d’un arc de 70 ans qui se serait déroulé au cours de sept saisons. Cette approche a été retravaillée de manière significative afin de correspondre au principe du film. Le spectacle Lost Boys, tel qu’il se présente actuellement, suivra une mère et ses fils alors qu’ils déménagent dans une ville balnéaire. La famille découvre bientôt la sinistre raison pour laquelle les enfants cool locaux ne vieillissent jamais, et cela conduit les frères à se retrouver aux extrémités opposées d’une lutte mythologique.

L’adaptation de Lost Boys a mis beaucoup de temps à faire ses débuts, bien qu’elle ait évolué rapidement ces derniers temps avec des annonces de casting qui offrent plus de détails sur la série CW tant attendue. Alors que les inquiétudes concernant la souche COVID-19 du coronavirus continuent de modifier l’industrie du divertissement, les films étant retardés et les talk-shows s’assombrissant, la télévision scénarisée a également pris un coup. La saison pilote, en particulier, a connu des perturbations majeures. Dans une ventilation de la situation actuelle, Deadline note que The Lost Boys continue de filmer son épisode pilote avec l’intention de terminer la production. Ce pays, qui est une comédie prévue pour FOX, a pris une décision similaire.

Les deux spectacles sont aberrants. Universal Television et Disney TV Studios ont temporairement débranché tous leurs pilotes en saison. CBS TV Studios est parvenu à une décision similaire, tandis que Warner Bros. TV a effectué des évaluations individuelles jusqu’à présent. En ce qui concerne les programmes déjà établis, un grand nombre d’émissions ont fermé. Cela inclut Atlanta, Supernatural et The Walking Dead.

Ces arrêts inattendus peuvent s’avérer avoir des perspectives à long terme. Les pilotes qui étaient auparavant sur le point de recevoir une commande en série peuvent être transmis si la pause de production dure trop longtemps. Certaines émissions, comme Superstore, ont choisi de raccourcir leurs saisons. Les finales de série peuvent ne pas être diffusées comme prévu. Dans le cas de Les garçons perdus, cela pourrait signifier que l’adaptation CW connaît un autre problème.

