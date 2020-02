Le Pixel 3a de Google est un vol à 399 $, mais pour le moment, il ne coûte que 325 $ – .

Si votre mâchoire a touché le sol lorsque vous avez vu que les nouveaux smartphones de la série Galaxy S20 de Samsung DÉBUT à 1 000 $, vous n’êtes pas seul. Que diable pense Samsung?! Le S20 a l’air bien et tout, mais les gens commencent à réaliser que les téléphones phares avec des étiquettes de prix exorbitantes ne valent plus la peine car les smartphones abordables sont si bons de nos jours. L’exemple parfait est le Google Pixel 3a, que Google a sorti l’année dernière. Il a un superbe design, un appareil photo formidable, une charge rapide et toutes les dernières et meilleures fonctionnalités de Google car il fonctionne sous Android pur. Il commence normalement à 399 $, mais Amazon gère actuellement un accord tueur qui réduit le prix à seulement 321,99 $. Pas étonnant que ce soit le smartphone le plus vendu sur le site d’Amazon en ce moment! Vous pouvez également acheter le Pixel 3a XL à 479 $ pour 425 $ si vous préférez un écran plus grand.

Google Pixel 3a (déverrouillé)

Capturez de superbes photos avec des fonctionnalités telles que la vue nocturne, le mode portrait et HDR +.

Enregistrez chaque photo avec un stockage gratuit et illimité de haute qualité via Google photos [1].

L’assistant Google est le moyen le plus simple de faire avancer les choses, y compris le filtrage des appels.[2]

La batterie à charge rapide offre jusqu’à 7 heures d’utilisation avec seulement 15 minutes de charge.[3]

Livré avec 3 ans d’OS et de mises à jour de sécurité]et la puce Titan M sur mesure.[5]

Basculez de manière transparente et conservez toutes vos affaires [6]. De plus, vos applications Google préférées sont intégrées.

Google Pixel 3a XL (déverrouillé)

