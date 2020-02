Le Pixel 4a aura probablement un bien meilleur design que le Pixel 5 – .

Google devrait largement lancer deux séries de smartphones cette année, dont le Pixel 4a de milieu de gamme qui devrait être dévoilé en mai et le produit phare du Pixel 5 qui devrait être lancé en octobre. Bien que ce ne soit qu’en février, nous avons déjà des fuites pour les deux appareils, et la conclusion est claire en matière de conception. Le vilain Pixel 4 (image ci-dessus) sera remplacé par des combinés beaucoup plus beaux. Cependant, le Pixel 4a aura une bien meilleure conception d’écran que le Pixel 5, et nous avons un nouveau rendu du Pixel budgétaire à venir pour vous.

Il y a quelques semaines, les premiers rendus Pixel 4a ont chuté d’une source avec un excellent bilan en matière de fuites de conceptions de smartphones avant d’être officiels. L’image ci-dessous a révélé que le prochain Pixel abordable de Google comportera un affichage perforé tout écran similaire aux écrans que Samsung utilise pour son téléphone Galaxy S20.

Source de l’image: @OnLeaks et 91mobiles

De plus, la fuite a indiqué que le combiné comportera un capteur d’empreintes digitales orienté vers l’arrière qui remplacera la fonction de déverrouillage du visage 3D du Pixel 4. Une conception tout écran comme celle ci-dessus rend impossible pour Google d’inclure les composants de déverrouillage du visage et le radar Motion Sense dans la lunette supérieure.

Il y a quelques jours, nous avons eu un premier aperçu de la prétendue conception de l’appareil photo pour l’un des trois prototypes Pixel 5 actuellement en développement chez Google, qui a été rapidement suivie par le rendu ci-dessous qui montre l’appareil Pixel 5 complet.

Source de l’image: YouTube

Comme je vous l’ai déjà dit, la conception de la caméra ne devrait plus avoir d’importance sur un téléphone ces jours-ci. C’est le meilleur compromis sur les téléphones phares, compte tenu de la sophistication de ces caméras. La conception de l’écran est incroyablement ennuyeuse pour un téléphone phare de 2020. Il y a toujours une lunette supérieure, qui doit être là pour héberger la reconnaissance faciale 3D et le radar, bien que ce soit ce dernier qui ruine la conception, Google ne peut pas s’approcher de la conception tout écran de l’iPhone X avec cette puce Soli en place. Et il ne peut pas opter pour un design Galaxy S20 tant qu’il souhaite garder le déverrouillage de Face.

Cela nous amène à la vidéo ci-dessous (via LetsGoDigital) qui nous donne un bon aperçu du design du Pixel 4a, basé sur la fuite précédente.

Le Pixel 4a comportera de nombreux compromis, notamment un chipset de milieu de gamme et un appareil photo à objectif unique à l’arrière. Mais nous examinons toujours un téléphone qui présente une bien meilleure conception d’écran que tout ce que Google a fait jusqu’à présent. Sans oublier que le combiné offrira également quelques fonctionnalités que certains utilisateurs de Pixel manquent sûrement, notamment la prise casque et le capteur d’empreintes digitales.

À la fin de la journée, ce ne sont que des fuites et des rendus. Cependant, si l’histoire nous apprend quelque chose, c’est qu’il n’y a pas de secrets Pixel. Le Pixel 4a sera bientôt lancé, ce qui signifie que Google doit déjà avoir verrouillé le design, donc la fuite ci-dessus doit être basée sur le prototype final. La fuite de Pixel 5 nous montre une conception proposée de Pixel. Mais l’aperçu du développeur Android 11 récemment publié par Google prouve que Motion Sense est là pour rester, et Google ne veut probablement pas abandonner ce système de reconnaissance faciale 3D. La conception de l’écran du Pixel 5 ne peut donc pas s’améliorer de sitôt.

Source de l’image: Zach Epstein, .

