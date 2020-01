Le Pixel 4a met Google dans une guerre impossible à gagner – avec lui-même

Je ne pense pas que cela signifiait, mais Google s’est reculé dans le coin avec le Pixel 4a attendu. Le précédent Pixel 3a a été un succès retentissant sur un téléphone, doublant les ventes de téléphones de l’entreprise au milieu de graves problèmes. Le 3a était si génial qu’il a même valu à notre Smartphone de l’année 2019 la récompense de la série phare de la société Pixel 4. Mais d’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent, je pense que le prochain Pixel 4a pourrait être un désastre pour Google.

Les nouvelles à ce jour

Les détails concernant le Pixel 4a prévu sont rares. Nous avons vu à quoi cela pourrait ressembler dans certains rendus basés sur la CAO, la caméra frontale perforée et tout le reste. Physiquement, c’est un peu comme le 3a précédent, mais avec un écran plus moderne et une bosse de caméra carrée qui rappelle plus le Pixel 4 – bien qu’il ne contienne encore qu’un seul appareil photo.

Une rumeur de YouTuber Dave Lee affirme que le Pixel 4a, contrairement aux précédents 3a et 3a XL, ne viendra que dans une seule taille. C’est une affirmation, notons-le, que 9to5Google n’est pas d’accord sur la base d’informations provenant de ses propres sources.

Plus récemment, des spécifications potentielles pour une poignée d’appareils “nom de code” ont été divulguées grâce à nos amis de XDA Developers. Si vous n’êtes pas familier avec la pratique, Google a tendance à développer des logiciels pour prendre en charge des plates-formes matérielles spécifiques identifiées par des noms de code. Certains d’entre eux finissent par être des cartes de référence, mais de nombreux noms à consonance plus louche se manifestent finalement sous la forme d’appareils Pixel, et trois de ces noms ont juste été repérés.

Espace limité pour l’amélioration

Sur la base de ce que nous savons maintenant et en comparant nos attentes avec les Pixel 3a et 3a XL précédents, il y a une question fondamentale que nous devons nous poser: de manière réaliste, que peut faire Google au Pixel 4a pour le rendre meilleur que le 3a? À moins qu’il ne prévoit d’augmenter les prix, il n’y a pas grand-chose.

La plupart des améliorations vraiment conséquentes augmenteraient trop le prix

Ne vous méprenez pas, le 3a n’était pas un appareil complet. Il manquait beaucoup de choses individuelles, mais beaucoup de ces omissions ne sont pas le genre de choses qui peuvent être incluses à un prix moyen. Des avantages tels que la charge sans fil, une meilleure haptique, un stockage plus rapide, une classification IP, un écran de meilleure qualité / plus uniforme et un chipset haut de gamme le placeraient fermement dans le territoire phare ou au moins le territoire phare du budget – avec un prix correspondant.

Malheureusement, la plupart des améliorations vraiment conséquentes augmenteraient trop le prix (et saperaient le Pixel 4, plus à ce sujet plus tard). Nous savons, sur la base des rendus divulgués, que le 4a ne reçoit pas de téléobjectif. Il n’aura probablement pas de déverrouillage du visage ou de gestes Soli. Et le genre de changements “cachés” que nous ne verrions pas jusqu’à présent sur la base de fuites est susceptible d’être trop cher en dehors de petits ajustements. Google ne peut pas simplement lancer un Snapdragon de la série 800 sans éliminer l’avantage de prix – qui, soyons honnêtes, était tout l’intérêt de la série A.

Le chant des sirènes de la 5G

Il existe un moyen pour Google de faire du 4a une amélioration commercialisable, même avec une petite hausse des prix, et c’est grâce à l’apparente magie marketing de la 5G.

À moins que vous ne soyez un adepte de la pseudoscience au niveau anti-vax, l’attrait d’un autre G permet à votre ville de congestionner, de regarder des services de streaming et de pomper le sang connecté à l’IoT. Il est peu probable que les avantages mobiles réels soient une expérience qui change la vie de la 4G pour nous, mais tout est une question de marketing. Votre vieux téléphone piéton 4G ne se compare plus, du moins l’obsession de la 5G vous le fait croire.

Et la 5G a été spéculée comme une possibilité pour le 4a, selon certaines spécifications révélées par les développeurs XDA dans leur récente recherche sur l’AOSP (lire: le code public d’Android). Je ne peux pas trop souligner à quel point tout cela est encore de la spéculation à ce stade, mais un appareil exécutant un chipset compatible 5G a été repéré, et le timing est à peu près correct pour certaines connexions Pixel 4a.

Si le Pixel 4a atterrit dans une variété 5G, cela pourrait entraîner une hausse des prix. Bien que la rumeur dit que Qualcomm réduirait considérablement les prix de son Snapdragon 765 intégré à la 5G pour tenir MediaTek à distance, il est peu probable que les fabricants de smartphones ne verront pas la fonctionnalité supplémentaire comme une opportunité de baisser les prix au moins un peu – ce qui la place également dans la concurrence avec le OnePlus 8, à ce moment-là. Mais avec les avantages réels de la 5G actuellement peu nombreux, associés au déploiement limité des réseaux 5G ici aux États-Unis, un Pixel 4a 5G ne serait probablement qu’un gadget à ce stade.

“En concurrence” avec le Pixel 4 phare

De loin, le plus gros problème auquel Google est confronté est de cannibaliser ses propres ventes. Toute amélioration par rapport au 3a existant va le placer en concurrence encore plus directe avec le Pixel 4, et à court de gens vendus sur l’idée de la reconnaissance faciale et des commandes musicales en agitant la main, je pense que c’est une comparaison que le Pixel 4 est susceptible de perdre. Pire encore, si le prix de l’un des modèles 4a augmente (comme le spécifie le 9to5, cela pourrait se produire), cela placerait le 4a en concurrence directe non seulement en termes de fonctionnalités, mais en termes de prix. Cela pourrait entraîner une catastrophe pour les deux téléphones.

Toute augmentation de prix la confronterait plus directement aux efforts ostensiblement haut de gamme de l’entreprise

Le Pixel 4 est disponible à 600 $ ou moins assez souvent, et avec le 3a XL de l’année dernière à 480 $, toute augmentation de prix le comparerait plus directement aux efforts apparemment plus haut de gamme de la société – sans parler du prochain OnePlus 8. I ” Je ne sais pas si les distinctions prévues entre le Pixel 4 et le 4a (principalement le téléobjectif, la reconnaissance faciale, l’affichage à 90 Hz et une bosse de spécification) suffiront à justifier la différence dans l’esprit de la plupart des consommateurs.

Une hausse du prix du 4a éliminerait également l’avantage le plus important de la série, et l’une des raisons pour lesquelles le téléphone est si fréquemment recommandé: c’est bon, mais c’est pas cher. Dans le cas du plus petit Pixel 3a, pour seulement 400 $ (souvent réduit à 300 $, et seulement 340 $ en ce moment), vous pouvez obtenir l’expérience logicielle haut de gamme du Pixel, ainsi que toutes les fonctionnalités de l’assistant exclusif à Pixel vaguement magiques comme la lutte contre le spam ( écran d’appel automatique), Live Caption et transcripting Recorder. Allons-nous ressentir la même chose à un prix plus élevé? J’en doute.

En ce qui concerne le Pixel 4a, Google a un combat acharné devant lui. Suivre le succès d’un téléphone vraiment bon peut être difficile, et c’est quelque chose que Google a eu du mal même avec sa série phare, où l’argent n’est pas un problème. Le Pixel 4a dépendant encore plus du prix, je ne suis pas sûr que la vision souvent myope de Google puisse tracer la voie vers une suite réussie.