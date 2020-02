Le Pixel 4a n’a même pas encore été annoncé, mais la première fuite de Pixel 5 sera bientôt là – .

Il ne fait aucun doute que le Galaxy S20 était l’un des smartphones les plus répandus de tous les temps, mais c’est devenu la nouvelle norme pour Samsung. La société n’a même pas essayé de contenir les fuites, confirmant plusieurs détails des Galaxy S20 et Z Flip bien avant l’événement Unpacked 2020. Mais le Pixel 4 prend le gâteau en ce qui concerne les fuites mobiles, et plutôt que de riposter, Google a décidé de se joindre à nous.

Google a essayé de garder une longueur d’avance sur les fuites après un lancement désastreux de Pixel 3 et a révélé certaines des fonctionnalités de signature du Pixel 4 plusieurs mois avant l’événement «Made by Google» d’octobre. Tout cela a été de confirmer toutes les fuites de Pixel 4 encore plus rapidement que lorsque nous examinions les prétendus prototypes de Pixel 3 en provenance d’Asie quelques mois avant l’événement d’annonce de Google en 2018.

Cela nous amène au présent et au prochain Pixel. Nous sommes à la mi-février, ce qui signifie que nous sommes à environ huit mois de l’événement de lancement Pixel 5 de Google. Mais la première fuite de Pixel 5 est sur le point de tomber.

Google copie l’iPhone depuis le lancement du premier Pixel, mais il n’a pas réussi à reproduire le succès d’Apple dans la vente de téléphones. Aucun des produits phares précédents de Pixel n’a été vendu aussi bien que Google l’aurait souhaité, et il est probable que la série Pixel 3a soit en fait le téléphone le plus vendu de l’histoire de Google – mais la société ne partage aucun chiffre de vente, nous ne pouvons donc pas savoir sûr. Le Pixel 4 n’est pas non plus un vendeur chaud. Il suffit de regarder les remises massives que le téléphone a reçues peu de temps après son lancement. Et ces prix continuent de baisser. En fait, il pourrait être plus judicieux d’acheter le Pixel 4 au lieu du Pixel 3a ou du Pixel 4a, dont le lancement est imminent, si vous cherchez à économiser de l’argent.

Google devrait largement dévoiler le Pixel 4a en mai à I / O 2020, mais nous savons déjà que le téléphone comportera le design le plus excitant que Google ait jamais produit. Avant d’y arriver, cependant, nous verrons également le Pixel 5. En fait, Jon Prosser de la chaîne YouTube Front Page Tech semble faire allusion à une fuite imminente:

Le YouTuber a partagé les bons prix du Galaxy S20 bien avant l’événement Unpacked de Samsung, et il a déjà accès aux fichiers de conception pour Pixel 5. Voici ce qu’il a dit à la mi-février:

C’est incroyable que Google ne puisse pas ou ne veuille pas garder un secret. Ce n’est pas comme si Apple peut parfaitement contrôler les fuites d’iPhone, et souvent, les nouveaux iPhones fuient avant l’événement d’Apple en septembre. Mais le fabricant d’iPhone garde généralement quelques choses secrètes et parvient à attirer un public énorme pour ses annonces iPhone.

Google est différent. Et, autant que j’aime les spoilers, les nombreuses fuites de pixels que nous avons vues ces dernières années ont pu nuire aux ventes plutôt qu’aider. Si la fuite de Prosser s’avère exacte, le Pixel 5 sera gâté environ huit mois avant l’événement matériel de Google 2020. Et que Michael Scott GIF nous préoccupe beaucoup.

