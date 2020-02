Le Pixel 5 de nouvelle génération de Google vient d’être confirmé – .

Dans toute son histoire de fabrication de smartphones, Google n’a pu garder secret aucun de ses appareils Nexus ou Pixel. Nous savons tout ce qu’il y a à savoir sur les smartphones de la société des mois avant leur lancement chaque année. Les critiques complètes de Pixel 3 étaient sorties bien avant que le téléphone ne soit dévoilé, et certains magasins en Asie avaient même des unités Pixel 3 trop chères en vente avant la sortie de l’appareil. Le Pixel 4 a été une catastrophe encore plus grave en ce qui concerne les rumeurs, car Google a essayé de rester en avance sur les fuites l’année dernière en annonçant certaines des nouvelles fonctionnalités à venir sur le téléphone, mais Google n’a aidé qu’à confirmer chaque rumeur qui a suivi. Le Pixel 5 est le suivant, et les choses ne semblent pas bonnes non plus pour le combiné. Il y a quelques jours à peine, nous avons vu le premier rendu Pixel 5. Maintenant, il s’avère que Google a déjà confirmé en public le téléphone Pixel de prochaine génération.

Il est courant pour tout fournisseur de smartphones de tester les prototypes de leurs prochains smartphones plusieurs mois avant leur lancement, mais ces tests sont généralement secrets. Ce n’est pas le cas pour le Pixel 5, car un googleur vient d’utiliser le nom du téléphone dans un fil de discussion sur le projet Android Open Source (AOSP).

Le testeur a fait ce commentaire (via 9to5Google) qui identifie clairement le Pixel 5 par son nom commercial:

L’assainisseur de limites dans arch / arm64 / kernel / cpufeature.c rend l’image non amorçable pour Pixel 4 à 4.14 kernel. Je n’ai pas eu la chance de le tester sur Pixel 5 avec 4.19 et de désactiver UBSan de manière préventive maintenant pour assurer le démarrage.

La nouvelle dénomination de Pixel 5 dans AOSP survient environ deux mois plus tôt que l’année dernière, ce qui montre que Google a encore du mal à contrôler les fuites. L’AOSP est un site très surveillé, car de nombreuses personnes le consultent régulièrement, à la recherche de détails sur les prochains produits de Google. Dans ce cas, peu d’informations sont à noter au-delà des références Pixel 5. Le commentaire dit que la version sous-jacente du noyau Linux pour Android sur le Pixel 5 sera 4.19.

La prochaine annonce officielle de Google sur les pixels devrait avoir lieu à I / O 2020 dans quelques mois, où Google devrait dévoiler la série Pixel 4a, un téléphone qui présentera la conception de smartphone la plus excitante de Google à ce jour, selon quelques fuites récentes. La ligne Pixel 5 ne devrait pas arriver dans les magasins avant octobre, qui est généralement le mois où les événements matériels de Google ont lieu chaque année.

