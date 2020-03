Le Pixel 5 peut ne pas avoir le processeur phare que nous attendions

Mis à part les milieux de gamme Pixel 3a, chaque fois que Google sort un téléphone Pixel, il arrive avec la meilleure puce Qualcomm disponible à l’intérieur – mais il y a des signes que le Pixel 5 ne suivra pas cette tendance.

9to5Google a fait un peu de fouille dans le code non publié pour l’application Google Camera, et a constaté que les Pixel 5 et Pixel 5 XL sont très probablement appelés Redfin et Bramble dans les applications de Google.

Ce sont les appareils Redfin et Bramble qui étaient auparavant liés au processeur Snapdragon 765G de Qualcomm: pas de problème dans le département des performances, mais pas aussi rapide que le Snapdragon 865 haut de gamme.

Pour l’instant, ce ne sont que des spéculations et des suppositions éclairées, mais la suggestion est que le Pixel 5 pourrait être positionné comme un téléphone phare plus abordable, car Google cherche à réduire les combinés premium offerts par Samsung et Apple.

Attrait des spécifications

Bien sûr, Google fait déjà des versions de milieu de gamme des Pixels. Nous prévoyons que le Pixel 4a arrivera vers le mois de mai, et qu’il aura son propre processeur de milieu de gamme à bord – peut-être le Snapdragon 730.

Cela rendrait potentiellement le Pixel 4a et le Pixel 5 beaucoup plus proches en termes de performances, bien qu’il puisse y avoir des différences en termes de configuration de la caméra et des autres fonctionnalités à bord.

À ce stade, il est trop tôt pour être sûr de la spécification du Pixel 5 ou pour savoir précisément pourquoi Google pourrait opter pour un processeur moins haut de gamme, bien que la réduction des coûts soit une raison évidente.

Attendez-vous à en savoir plus sur le Pixel 4a et le Pixel 5 dans les mois à venir, alors que nous espérons avoir un peu plus de clarté sur ce à quoi s’attendre.