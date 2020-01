Le Pixelbook Go ‘Not Pink’ est maintenant disponible à partir de 849 $

La division du matériel de Google propose généralement une ou deux couleurs amusantes avec le mélange habituel d’appareils noir, blanc et argent. Cependant, les couleurs amusantes ne se lancent pas toujours en même temps que les tons ennuyeux. Ce fut le cas avec le Pixelbook Go, qui a été lancé à la fin de l’année dernière. Maintenant, vous pouvez enfin obtenir la variante “Not Pink” du nouvel ordinateur portable de Google, mais elle n’est pas disponible dans la configuration de base.

Comme vous vous en souvenez probablement, le Pixelbook Go est le dernier Chromebook de Google, mais ce n’est pas vraiment une suite du Pixelbook 2017. Cet ordinateur portable n’est pas un convertible et vous êtes coincé avec un écran 1080p à moins que vous n’achetiez la version haut de gamme. Cela dit, nous lui avons donné un avis globalement positif, malgré le prix élevé.

Si le Pixelbook Go noir ennuyeux n’est pas votre truc, vous pouvez obtenir le modèle Not Pink dans les configurations Core i5 ou i7. Cela signifie que vous regardez entre 849 et 1399 $. Le modèle de base à 649 $ n’est toujours disponible qu’en noir. La version Not Pink a un haut rose très clair similaire au Not Pink Pixel 3. Le dessous est un rose “corail” plus profond, que vous pouvez voir ci-dessus. C’est un coloris amusant, mais peut-être pas idéal pour tout le monde.