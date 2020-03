Le plan de streaming mobile de 3 $ de Netflix vient d’être lancé dans deux nouveaux pays – .

Les trois plans de streaming de Netflix aux États-Unis ont connu de multiples augmentations de prix ces dernières années, mais Netflix va dans une direction différente sur d’autres marchés.

La société a commencé à tester un plan de streaming spécial pour mobile uniquement en Inde en décembre 2018 avant de le lancer l’année dernière pour environ 3 $ par mois.

Maintenant, ce plan de streaming à faible coût est disponible sur deux marchés supplémentaires, bien qu’il ne sera probablement jamais lancé aux États-Unis.

Au cours des dernières années, les prix des forfaits mensuels de Netflix sont devenus de plus en plus chers. À partir de mars 2020, le plan de base de Netflix qui comprend une diffusion en basse résolution sur un seul écran à la fois coûte 8,99 $ par mois. Le plan Netflix Standard qui comprend la diffusion en continu 1080p sur jusqu’à deux écrans simultanés est de 12,99 $ par mois. Enfin, le plan Premium de Netflix avec streaming 4K, streaming 1080p et prise en charge de jusqu’à quatre flux simultanés a récemment grimpé à 15,99 $ par mois.

Demandez à n’importe qui aux États-Unis qui s’abonne à Netflix et il ou elle vous dira probablement que cela vaut chaque centime. De cela, il y a peu de question précieuse. Aucun autre service multimédia en continu n’offre autant de contenu ou autant de contenu original de haute qualité que Netflix. En fait, Netflix sort un énorme 55 nouvelles séries, films et spéciaux originaux au cours du mois en mars 2020 seulement. Aussi grand que soit le service, cependant, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir la possibilité d’obtenir un plan de streaming plus limité et de payer moins d’argent chaque mois. Cette option pourrait ne jamais être disponible aux États-Unis, mais elle existe ailleurs.

En décembre 2018, Netflix a commencé à tester un nouveau plan spécial en Inde. Pour l’équivalent d’environ 3 $ par mois, les gens pouvaient souscrire à un plan spécial qui leur permet de diffuser uniquement sur des appareils mobiles comme les smartphones et les tablettes. Le test s’est apparemment plutôt bien passé car Netflix a lancé le plan plus largement en Inde puis en Malaisie l’été dernier.

Le plan vise à rendre Netflix plus accessible aux utilisateurs dans les marchés émergents où les gens ont généralement moins de revenu disponible à dépenser pour le divertissement. Netflix voit un coup de pouce sur ces marchés parce que le service devient accessible à beaucoup plus d’utilisateurs qui, autrement, n’auraient jamais envisagé de s’abonner. Le plan n’arrivera presque certainement jamais aux États-Unis malgré la popularité des appareils mobiles, principalement parce que les habitants des pays du premier monde ont généralement des budgets plus importants alloués à des choses comme le divertissement. Bien qu’il n’atteindra probablement jamais les côtes américaines, Netflix a étendu son forfait mobile de 3 $ à deux marchés supplémentaires.

Fl แล้ว ครับ บ บ # แพ็ก เก จ มือ ถือ Netflix สุด คุ้ม 99 บาท / เดือน ที่ ไม่ ว่า จะ หนัง / ซี รี ส์ อารมณ์ ไหน จะ หู ว ว ว จะ หู ย ย ย ย จะ โหย ย ย ย ย ก็ ถูก ไป ซะ หมด เพราะ ดู ได้ ทุก เรื่อง ทุก แนว เหมือน เดิม ม ม แต่ มา ใน ราคา แค่ 99 บาท เท่านั้น เพราะ งั้น แพ็ก เก จ นี้ # ถูก ทุก ข้อ แน่นอน น น น #NetflixTH pic.twitter.com/ONBLRgYxCl

– Netflix Thailand (@netflixth) 12 mars 2020

Netflix Thaïlande a tweeté jeudi matin sur la disponibilité du nouveau plan de streaming uniquement mobile, qui coûtera 99 bahts thaïlandais dans la région. Comme l’a rapporté GMA News, le plan est également lancé aux Philippines où il coûtera 149 pesos philippins par mois. “Nous lançons un nouveau plan pour les Philippines … Nous sommes très heureux d’annoncer qu’il ne sera proposé que pour le P149”, a déclaré Patrick Flemming, cadre de Netflix, lors d’une conférence de presse virtuelle. Ces deux prix s’élèvent à environ 3 $ par mois, ce qui est conforme aux plans de streaming uniquement mobiles actuellement disponibles en Inde et en Malaisie.

Source de l’image: Valentin Wolf / imageBROKER / Shutterstock

