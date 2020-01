le plan pour déplacer les arbres au lieu de les abattre

Depuis quelque temps, le monde de le progrès technologique et celui du développement éco-durable ils voyagent main dans la main, afin de continuer à produire tout ce qui nous est nécessaire aujourd’hui pour maintenir les conditions de vie actuelles que nous avons, en affectant le moins possible l’environnement qui nous entoure. À cet égard, de plus en plus de propositions et d’initiatives voient le jour concernant des produits innovants capables de répondre à ces deux besoins.

Qu’est-ce que TreeMover et en quoi consiste ce projet?

Combien de fois avons-nous vu de grandes entreprises du secteur de la cémentation vaincre les causes et les protestations contre l’abattage d’arbres historiques pour lesquels les gens sont mobilisés pour protester? À cet égard un projet de conception d’environnement (une entreprise américaine de conception environnementale) appelée TreeMover, a été développé dans le but spécifique de rendre le mouvement des arbres plus accessible, de les déraciner et de les transporter ailleurs afin de les replanter au lieu de les abattre. En Amérique, cependant, c’est un système plus répandu que le reste du monde. Le projet est conçu notamment pour déplacer de très grands arbres en évitant autant que possible de les endommager. De quelle manière? Creuser tout le périmètre des racines des arbres et non seulement le déraciner, mais enlever entièrement le gazon où ils résidentévitant ainsi de soumettre l’arbre à un stress excessif.

À l’heure actuelle, le plus grand spécimen d’arbre déplacé par cet instrument pèserait environ 500 tonnes. Il est clair qu’une fois les arbres déplacés, l’étape suivante consiste à les remettre au bon endroit, qui peut varier en fonction de la taille. Ellen Lewis elle est la porte-parole officielle de TreeMover, et déclare qu’en étudiant la position initiale, la position finale et les différentes mesures d’un arbre, il n’y a aucune dimension qui ne peut pas être déplacée et cela pourrait sauver de nombreux arbres historiques dont nous nous soucions.