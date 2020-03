le plus grand événement de l’année sera diffusé en ligne

La conférence des développeurs construire de Microsoft c’est le dernier événement technologique qui sera affecté par la pandémie de coronavirus. Le géant du logiciel prévoyait de tenir sa conférence annuelle des développeurs à Seattle depuis 19 un 21 mai, mais Microsoft a décidé d’en faire un “événement numérique”. Un porte-parole de Microsoft a envoyé cette déclaration: «La sécurité de notre communauté est une priorité absolue. À la lumière des recommandations en matière de sécurité sanitaire, nous livrerons notre événement annuel Microsoft Build aux développeurs en tant qu’événement numérique, au lieu d’un événement en personne. Nous avons hâte de rassembler notre écosystème de développeurs dans ce nouveau format virtuel pour apprendre, se connecter et programmer ensemble. Restez à l’écoute pour plus de détails. “

Microsoft décide d’organiser l’événement en ligne pour limiter la propagation du coronavirus

Build est l’un des plus grands événements d’actualité de Microsoft de l’année, bien qu’il soit principalement axé sur les développeurs. Le fabricant de logiciels utilise généralement Build pour prévisualiser les dernières modifications apportées à windows, bureau et d’autres logiciels et services. Microsoft prévoit de révéler plus sur ses plans double écran à Build cette année, pour Android et Windows 10X.

L’annulation de Microsoft fait suite à la décision similaire de Google d’éliminer son événement de développement d’E / S et de nombreux autres événements, tels que les saisons sportives et d’autres types de matchs qui ont été annulés. Cela est une étape importante pour améliorer la santé publique et endiguer la propagation du coronavirus.

Il reste à voir comment exactement chaque grande entreprise technologique transformera sa conférence physique en conférence virtuelle. Les conférences des développeurs sont un lieu de discours et d’annonces importants. Ils sont également essentiels pour les développeurs qui ont la possibilité de socialiser avec des ingénieurs travaillant sur de grandes plates-formes.