le plus grand télescope du monde

Il est situé à plus de 3000 mètres d’altitude le télescope solaire Daniel Ken Inouye, le télescope solaire le plus grand et le plus efficace qui existe actuellement dans le monde. Ce télescope en a un miroir primaire d’un diamètre de 4 m c’est une zone de collecte 7 fois plus grand que les télescopes précédents des panneaux solaires dont les miroirs ne dépassaient pas un mètre et demi de diamètre. Beaucoup de choses positives se sont produites pour le monde de la physique et de l’astronomie entre l’année dernière et cette nouvelle année, à partir de la première sortie dans l’espace, jusqu’à la découverte de Sœur Terre par le télescope TESS.

Voici ce que nous savons de ce télescope et ce qu’il a réussi à nous montrer à nouveau

Ce télescope aurait pu fournir Images très détaillées et haute résolution de la surface solaire, dans laquelle les cellules convectives du plasma bouillant recouvrant la photosphère sont visibles. Chacune de ces cellules, communément appelées granules, a une superficie d’environ 1000 km et apparaissent plus ou moins brillantes selon la hauteur de la température. Le directeur du NSF, ou la National Science Foundation, a commenté ces images comme ceci:

Dès le premier moment où la National Science Foundation a commencé à travailler sur ce télescope, nous avons attendu cette image avec beaucoup de trépidation.

En fait, jamais auparavant il n’avait été possible d’obtenir des images aussi nettes à la surface du soleil! L’étude de l’activité solaire sera très importante pour les physiciens et les astronomes afin de mieux comprendre la météo spatiale, qui reste une question encore peu claire aujourd’hui et ce nouvel outil technologique clarifiera bien des choses à long terme. Le magazine Web officiel de l’Institut national d’astrophysique appelé Médias INAF a fourni sur son site Web une description détaillée de tous les composants du télescope.