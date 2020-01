Le plus gros twist des Avengers jusqu’à présent pourrait avoir perdu Marvel son réalisateur pour un film clé de la phase 4 du MCU – .

L’univers cinématographique Marvel reprendra en mai, lorsque Black Widow lancera, un film qui pourrait mettre en place un scénario incroyable, selon les récentes fuites de sources qui auraient vu le film. Mais Black Widow pourrait même ne pas offrir la plus grande torsion de l’intrigue des Avengers dans la phase 4, car un film différent pourrait le faire.

J’ai expliqué à plusieurs reprises que Doctor Strange dans le multivers de la folie semble être le film le plus important de la phase suivante. Marvel a déjà confirmé ses liens avec les séries télévisées WandaVision et Loki, et a révélé que le film présenterait un héros que nous n’attendions pas. Séparément, des rumeurs ont affirmé que Multiverse nous apporterait notre premier avant-goût des mutants, avec Deadpool et Wolverine censés faire des camées. Des rumeurs ont également déclaré que Namor et Miss America apparaîtront dans le film, et ont affirmé que le film pourrait offrir une tournure massive et inattendue. Ce détail de l’intrigue pourrait être la raison pour laquelle Scott Derrickson, qui a réalisé le premier film étrange, et Marvel ont décidé de se séparer. Remarquez que certains énormes spoilers suivent ci-dessous, en supposant, bien sûr, que les fuites disparaissent.

Toute rumeur, qu’il s’agisse du MCU, de la PS5 ou de l’iPhone 12, devrait être prise avec un grain de sel, alors ne soyez pas trop excité ou trop déçu par ce qui suit. Mais deux personnes distinctes se sont rendues sur 4chan ces derniers jours (via Bounding Into Comics) pour expliquer ce qui s’est passé entre Derrickson et Marvel.

Le premier fil, plus détaillé, explique que tant l’éthique du travail que les différences créatives ont convaincu le réalisateur d’abandonner le projet. Mais il produira toujours le film. Derrickson a apparemment voulu tuer les personnages de Christine Palmer de Rachel McAdams et Wong de Benedict Wong au début du film et détruire le manteau de la lévitation. Kevin Feige et co. ne l’avaient pas.

Scarlet Witch, cependant, est apparemment ce qui a le plus ennuyé Derrickson. Feige veut que le formidable Avenger devienne le méchant de Strange 2, ce dont nous avons déjà entendu parler, alors que Derrickson voulait que Nightmare soit le méchant. Voici cette fuite complète (mettre l’accent sur le nôtre):

Je ne sais pas vraiment où publier cela parce que je ne veux pas perdre mon emploi.

Derrickson a été un problème depuis qu’il a commencé à casser l’histoire de Strange 2. Il a refusé de respecter les délais et a constamment trouvé des excuses. Il a souvent blâmé Disney même s’ils étaient très accommodants avec lui.

La seule raison pour laquelle il a été engagé pour diriger est que Kevin Feige est allé le battre. Feige l’a soutenu tout au long du trajet, essayant de fusionner sa vision du film avec celle du MCU.

Derrickson voulait tuer Rachel McAdams dans un film d’horreur ouvert à froid. Il a également prévu de tuer Wong, de détruire le manteau de lévitation et d’emballer le film plein de peur. Il allait essentiellement traiter l’ensemble du casting de soutien qu’il avait lui-même présenté comme les Warriors Three à Ragnarok.

Inutile de dire que beaucoup de choses n’ont pas fonctionné avec cette vision. Wong ne va nulle part, et les hauts gradés étaient catégoriques à ce sujet.

Mis à part sa mauvaise attitude et son refus de respecter les délais, la paille qui a brisé le dos du chameau était Scarlett Witch. Feige a d’énormes plans pour le personnage, et Wandavision les met tous en place. Feige la considère comme le méchant principal de l’image et pense que son arc est le plus important. Derrickson voulait vraiment que Nightmare soit la force motrice et se penche sur l’horreur qu’il causait à la vie de Strange.

Une discussion animée s’est terminée avec Derrickson hurlant “pourquoi ne pas simplement appeler le film Scarlett Witch alors!” Et raccrochant à Feige.

Après que les têtes plus froides aient prévalu, Derrickson est revenu, chapeau à la main, pour s’excuser et demander à être libéré du projet. La demande a évidemment été acceptée, et nous y voilà. Je ne sais pas qui va le remplacer. Les gens semblent paniqués ici, mais j’entends aussi que Feige / Disney a déjà en tête quelqu’un qu’ils regardent depuis longtemps. Le nom que j’ai entendu dans le bureau est Darren Lyn Bousman, mais prenez cela avec d’énormes quantités de sel.

L’affirmation selon laquelle Bousman pourrait diriger la suite Strange est également quelque chose que nous ne pouvons pas vérifier pour le moment.

Séparément, un autre bécher de 4 canaux a déclaré dans un article beaucoup plus court que c’était l’inclusion de Namor dans l’intrigue qui est devenue le point de basculement qui a forcé Derrickson à abandonner le film:

La rumeur veut que le point de basculement qui a poussé Scott Derrickson à abandonner le film ait été révisions de script de dernière minute pour inclure Namor maintenant que Marvel Studios a récupéré tous les droits. Derrickson voulait plus de temps pour travailler sur le nouveau script, tandis que Marvel Studios était fixé à la date de début mai.

Kevin Feige a taquiné que le film comporterait l’introduction d’un personnage “inattendu” d’une manière qui aurait en fait beaucoup de sens, et Derrickson a récemment publié une image du docteur Strange se noyant avec Namor en arrière-plan, probablement une référence à la drame dans les coulisses en cours.

Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Namor pourrait apparaître dans Strange 2, tout comme nous avons entendu qu’il pourrait être le méchant de Black Panther 2, un film qui a déjà une date de première en 2022. Des rapports plus récents indiquent que Marvel a récupéré tous les droits pour Hulk et Namor, suggérant que ce dernier n’obtiendrait pas un film autonome, mais pourrait être utilisé dans divers projets. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs et des spéculations, mais elles sont néanmoins intéressantes.

Strange 2 devrait bientôt commencer à tourner, car il devrait être présenté le 7 mai 2021. Marvel doit d’abord trouver un réalisateur.

Source de l’image: Marvel

.