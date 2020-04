apparemment Sony prévoit de lancer un nouveau smartphone au Japon, du moins c’est le projet initial. Il s’agitXperia 5 et selon les informations initiales dont nous disposons sur ce qui précède, il devrait devenir à tous égards le plus petit smartphone 5G au monde. Entre autres choses, c’est tout le contraire de ce qui était attendu jusqu’à récemment ou d’un smartphone assez grand.

Sony Xperia 5

Cette nouvelle génération de Xperia devrait avoir un Panneau d’affichage de 5,6 pouces, au plus 5.8. Les rumeurs sur l’autre version parlaient d’un modèle avec un écran de 6,1 pouces. Si c’est le cas, cependant, cela ferait du Xperia 5 le smartphone avec le support de réseau de dernière génération la plus petite du monde, un aspect qui pourrait intéresser beaucoup.

Pour le reste, on ne sait pas grand-chose sur l’appareil et cela aussi à cause d’autres smartphones qui semblent actuellement en développement chez Sony. Une situation particulière étant donné que le situation financière de ce secteur du géant japonais faisait de l’eau de tous côtési. Les fuites ont été réduites au minimum et pouvoir se réunir est très difficile.

Actuellement il semble qu’il y ait aussi le chantierXperia 9 qui sera alimenté par celui Snapdragon 765G, juste une puce équipée d’un modem 5G. Le Xperia 5 devrait plutôt être alimenté par un Snapdragon 855, le haut de gamme de la dernière génération de Qualcomm. Il faut y ajouter le fait que d’autres modèles devraient également être en préparation. Fondamentalement, plus sera découvert dans les semaines à venir lorsque les plans de Sony deviendront plus clairs.