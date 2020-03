Le Poco F2 ne sera pas un Redmi K30 Pro rebaptisé en Inde | TechRadar

Le Poco F2 est probablement le téléphone dont on parle le moins et qui n’existe même pas. Naturellement, toutes nos spéculations étaient de simples spéculations et joignaient les points. Cependant, nous venons peut-être de recevoir notre première confirmation officielle de ce que ce sera… ou ne le sera pas.

Hier, Poco India a organisé une rencontre de fans en ligne pour sa communauté, qui a également été honorée par C. Manmohan, le directeur général du pays. De nombreux sujets concernant l’avenir de la marque ont été abordés, le plus notable étant de savoir comment le Poco F2 ne sera pas seulement un Redmi K30 Pro rebaptisé, qui a été lancé récemment en Chine. Ce n’est pas seulement la première fois qu’un responsable de la société reconnaît l’existence du téléphone, mais il a également mis un terme aux rumeurs qui s’étaient produites récemment.

Hé les gars, j’espère que nous avons répondu à peu près à tout. Pour moi, c’était amusant et j’ai vraiment aimé passer du temps avec vous. J’espère que vous avez tous apprécié aussi! Eh bien, une chose que nous voulons savoir, comment s’est déroulée cette rencontre virtuelle? Faites-le moi savoir dans la réponse. #POCOMeet https://t.co/NW3JQuRwm930 mars 2020

Il a également confirmé qu’il ne serait pas évalué à environ 20 000 roupies. Ce n’est pas vraiment une surprise, car le nouveau Poco X2 s’occupe de ce segment. De plus, tous les fleurons de cette saison ont été plus chers que leurs prédécesseurs. Si le Poco F2 est réellement propulsé par le Snapdragon 865, ce qui est très probable, ce sera l’une des principales raisons de la hausse des prix. Mais comme nous en savons très peu à ce stade, il est trop tôt pour commenter la justification d’un taux potentiellement plus élevé. Nous espérons qu’il conservera la proposition de valeur de son prédécesseur.

Il a également confirmé que Poco travaille effectivement sur une paire d’écouteurs véritablement sans fil. C’était l’un des produits en conflit avec les écouteurs, un appareil de fitness portable et une manette de jeu. Un sondage a été réalisé sur Twitter pour évaluer l’intérêt pour ces produits.

Les écouteurs TWS de Poco pourraient être les premiers de la maison de Xiaomi à arriver en Inde. À l’échelle mondiale, Xiaomi propose les Mi AirDots et les écouteurs Mi True Wireless, qui sont des alternatives AirPod peu coûteuses.

Le rendez-vous des fans n’est plus disponible en ligne pour disséquer et essayer d’obtenir plus d’informations sur le sujet. Heureusement, les gens de FoneArena ont pu récupérer ces morceaux.