Le podcast Android Police est en direct avec Nirave Gondhia!

Faire des trophées, commander des hors-d'œuvre et s'habiller comme des fantaisies… puis trotter dans cinq salles de congrès pour agiter certaines personnes et les emmener dans la bonne salle de bal. Oh, les joies d'être un planificateur d'événements au CES. Ceci est le podcast Android Police. Ceci est le podcast Android Police.



Nous sommes généralement en direct les lundis, mercredis et vendredis à midi PDT – vérifier @androidpolice sur Twitter pour les changements d'horaire. Si vous ne nous attrapez pas là-bas, nous pouvons être trouvés sur toutes vos applications de podcast préférées, y compris SoundCloud.

Recevez une notification lorsque nous mettons en ligne: Twitch, RSS, Google Agenda, Autre calendrier

Regardez la vidéo en direct d'AndroidPolice sur www.twitch.tv

Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Twitch, vous pouvez suivre notre chaîne gratuitement (vous recevrez des alertes lorsqu'elle sera mise en ligne), mais vous pouvez également soutenir financièrement l'émission en vous abonnant. Pour Android Police, l'abonnement vous donne un emoji du visage de Ryne que vous pouvez utiliser quand vous le souhaitez. Vous obtenez également des entrées supplémentaires dans les cadeaux de notre site.

L'emoji Ryne

Si vous avez Amazon Prime, vous obtenez un abonnement gratuit chaque mois, donc vous pouvez nous soutenir sans rien payer vous-même. Tout ce que vous avez à faire est de lier votre compte Amazon à votre compte Twitch, puis appuyez sur le bouton S'abonner sur notre page. Il y a un guide ici avec tous les détails, mais l'abonnement ne se renouvelle pas automatiquement, vous devrez donc vous réinscrire chaque mois.

Si vous êtes déjà abonné, veuillez vérifier que votre abonnement est toujours actif, il est peut-être déjà arrivé à expiration. En prime, si vous vous abonnez pendant qu'un spectacle est en direct, une encoche géante Pixel 3 XL apparaît en haut du flux avec votre nom dessus.

Abonnez-vous au podcast Android Police: