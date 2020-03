Le pont d’origine de Hue perdra son accès à distance au 30 avril

Si vous utilisez toujours le pont Hue original (le modèle rond non compatible avec HomeKit), les fonctionnalités seront limitées après le 30 avril. Si votre pont est carré, vous avez la v2 et vous n’êtes pas affecté – du moins, pour l’instant …

La société a tweeté la nouvelle.

Après avril 2020, aucune mise à jour logicielle ne sera disponible pour Hue Bridge v1 et la compatibilité avec nos services en ligne sera interrompue à ce moment-là. Le Hue Bridge v1 peut toujours être contrôlé localement via l’application dédiée Philips Hue Bridge v1.

Cela signifie que vous aurez toujours un contrôle total de l’intérieur de la maison, mais la fonctionnalité à distance cessera. Plus préoccupant, aucune mise à jour de sécurité ne sera publiée non plus.

Philips a déclaré à CNET que la raison en est que le matériel vieux de quatre ans n’est plus assez puissant pour suivre les développements.

L’équipe Philips Hue continue de travailler dur pour activer de nouvelles capacités. Le pont Hue v1 n’a plus les ressources pour garantir l’évolution du système – de la compatibilité et de la qualité à la vitesse et à la sécurité – nous avons donc décidé de mettre fin à son support.

La société semble avoir réussi à agacer les propriétaires de ponts v1 et v2. Les propriétaires de l’original veulent savoir pourquoi les fonctionnalités dont ils bénéficient actuellement sont supprimées.

Je peux à peu près accepter l’absence de développement logiciel supplémentaire si le matériel est ancien et que le développement doit se concentrer sur du matériel plus récent, mais pourquoi la rupture des services en ligne? Cela fonctionne maintenant, cela fonctionnera en mai et au-delà si vous le permettez.

Alors que les propriétaires de v2 veulent savoir quand ils seront les prochains.

J’ai une v2, et lisez ceci avec une certaine inquiétude. quelle est la fin de vie prévue de la v2?

pourquoi mettez-vous fin aux services en ligne. pour vous faire économiser de l’argent ou pour une raison valable?

Philips fait de son mieux pour rassurer les gens sur le fait que la v2 sera encore là pour longtemps.

Il n’y a actuellement aucune fin de vie prévue pour le pont V2, et nous ne travaillons pas sur un nouveau pont pour le moment non plus, nous continuerons donc de travailler avec le V2 […]

Nous avons conçu le Bridge V2 pour qu’il soit à l’épreuve du temps. Nous avons en fait décidé d’arrêter à terme d’autres mises à jour logicielles et services en ligne pour Hue Bridge v1, afin de nous concentrer sur la prise en charge de notre écosystème Hue Bridge v2.

Personnellement, je ne peux pas attendre la fin des ponts. J’ai tellement de choses sacrées que j’ai dû acheter un commutateur stupide pour fournir suffisamment de ports et construire un rack pour les organiser.

