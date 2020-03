Le pont d’origine Philips Hue de 1re génération s’éteint le 30 avril

Les appareils domestiques intelligents ne vivent pas éternellement, vous savez, et il est maintenant temps de dire au revoir au pont d’origine Philips Hue de 1re génération, lancé en 2012 – l’appareil perdra toute connectivité Internet le 30 avril.

Cela fonctionnera toujours dans la mesure où il contrôlera toujours vos lumières via l’application Hue héritée. Cependant, vous ne recevrez aucune future mise à jour logicielle et l’intégration avec Amazon Alexa et Google Assistant sera désactivée.

Philips Hue recommande aux clients de passer au pont de 2e génération qui a fait ses débuts en 2015, qui continuera de fonctionner et vous offrira toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin dans un avenir prévisible.

Si vous ne savez pas exactement quelles sont les différences entre les deux, le pont v1 est circulaire, tandis que le pont v2 est rectangulaire. Les deux se connectent à un routeur pour gérer l’activité de contrôle des lampes Philips Hue dans une maison.

Couvre-feu

S’adressant à CNET, un porte-parole de Signify (propriétaire de Philips Hue) a déclaré: “Le pont Hue v1 n’a plus les ressources pour garantir l’évolution du système – de la compatibilité et de la qualité à la vitesse et la sécurité – nous avons donc décidé de mettre fin à la soutien. “

La bonne nouvelle est qu’il n’y a pas encore de plan pour un nouveau pont mis à jour, donc la version 2 du contrôleur devrait être bonne pendant au moins quelques années. Nous avons également récemment vu des ampoules Philips Hue qui n’ont pas du tout besoin d’un pont.

Avec autant de technologies à l’intérieur de nos appareils, il est inévitable que ce scénario se reproduise maintes et maintes fois – voir aussi Sonos – mais huit ans de support produit semblent être une période de temps raisonnable.

