Le populaire Echo Show 5 d’Amazon est de 30 $ de réduction dès maintenant si vous obtenez une remise à neuf – .

La gamme de produits Echo d’Amazon a explosé en popularité au cours des dernières années, et l’Echo Show 5 est l’un des nouveaux produits Echo les plus vendus de la société.

L’Echo Dot et d’autres haut-parleurs intelligents Alexa sont excellents, mais l’Echo Show 5 ajoute une toute nouvelle dimension à l’expérience en ajoutant un bel écran LCD.

Les gens aiment tellement l’Echo Show 5 qu’il est devenu un best-seller lorsqu’il a été réduit lors du Black Friday et de la Cyber ​​Week – et pour le moment, il revient au même prix si vous achetez un modèle renouvelé.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Amazon propose trois appareils Echo Show différents et tous les trois sont fantastiques. Le Echo Show original a un écran géant, ce qui le rend idéal pour tant de choses différentes, mais il est également très cher à 230 $. L’Echo Show 8 de taille moyenne est un peu plus abordable à 130 $, et il a un écran de 8 pouces qui est agréable et grand malgré son facteur de forme compact. Notre préféré est le plus petit modèle, l’Echo Show 5 qui ne prend pas beaucoup de place sur le comptoir.

L’écran intelligent compact Echo Show 5 à 90 $ avec Alexa offre les mêmes fonctionnalités exceptionnelles que les deux autres modèles, y compris toutes les intégrations avec d’autres appareils compatibles Alexa. Par exemple, si vous avez une sonnette vidéo Ring, vous pouvez dire à Alexa de vous montrer qui est à la porte d’entrée et l’Echo Show 5 vous obligera. Ce n’est là qu’un des millions d’exemples – les possibilités sont infinies.

Il ne fait aucun doute que 90 $ est déjà un excellent prix pour cet appareil, mais vous ne paierez pas si cher si vous en obtenez un dès maintenant sur Amazon. Les modèles Echo Show 5 remis à neuf certifiés sont en vente dès maintenant pour seulement 59,00 $, ce qui correspond au plus bas historique de Black Friday. Les reconditionnements certifiés d’Amazon sont garantis pour ressembler et fonctionner comme neufs ou vous pouvez les retourner, vous n’avez donc rien à perdre.

Voici les points saillants de la description d’Amazon:

Connectez-vous avec vos personnes préférées: passez des appels vidéo mains libres vers l’application Alexa ou un autre appareil Echo avec un écran. Connectez-vous instantanément à d’autres appareils pris en charge dans votre maison ou faites une annonce vocale dans chaque pièce avec un appareil Echo pris en charge.

Plus de façons de contrôler votre confidentialité: les appareils Alexa et Echo sont construits avec plusieurs couches de confidentialité. Par exemple, votre voix n’est diffusée sur le cloud qu’après que votre appareil a détecté le mot de réveil («Alexa»). Vous pouvez également désactiver le microphone et la caméra en appuyant sur un bouton. Et l’obturateur intégré vous permet de couvrir facilement l’appareil photo.

Rendez votre maison plus intelligente: gérez des appareils domestiques intelligents compatibles sur le simple écran interactif ou utilisez votre voix. Contrôler les lumières et les interrupteurs. Réglez les thermostats. Voir les caméras de sécurité.

Alexa a des compétences: avec plus de 80 000 compétences et plus, Alexa est toujours plus intelligente. Les compétences sont comme des applications et vous aident à faire plus comme jouer à Jeopardy! ou apprenez quelque chose de nouveau avec wikiHow. Dites simplement: «Alexa, montre-moi mes compétences.»

Alexa pour les enfants: rendez votre Echo Show 5 adapté aux enfants sans frais supplémentaires en activant Amazon FreeTime dans l’application Alexa. Filtrer automatiquement le contenu explicite, définir des limites de coucher et examiner l’activité. Autorisez l’indépendance avec les appels et le chat vidéo uniquement avec des contacts approuvés. La confidentialité des enfants est importante pour Amazon. En savoir plus sur FreeTime sur Alexa. Avec un abonnement Amazon FreeTime Unlimited (à partir de 2,99 $ par mois), vos enfants peuvent accéder à plus de 1000 livres Audible, des films adaptés aux enfants sur Prime Video, des compétences pour enfants premium de marques comme Disney et Nickelodeon, des stations de radio et des listes de lecture sans publicité, et plus.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.