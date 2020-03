Le port de Seattle prévoit un dépistage par reconnaissance faciale à Sea-Tac – .

Aéroport Sea-Tac. (Photo Flickr / SounderBruce)

Le port de Seattle a voté mardi pour reprendre un programme de dépistage de reconnaissance faciale mandaté par le gouvernement fédéral pour les passagers partant de vols internationaux depuis l’aéroport international de Seattle-Tacoma. Les responsables du port ont déclaré que malgré leur réticence à adopter la technologie controversée, ils ont choisi de le faire pour empêcher le gouvernement fédéral de gérer le programme.

Les douanes et la protection des frontières ont déjà commencé à déployer le programme de contrôle biométrique, mais les voyageurs peuvent y renoncer et opter plutôt pour le contrôle manuel.

Les responsables du port de Seattle ont travaillé à la mise en œuvre de normes et de politiques d’éthique pour le dépistage biométrique à Sea-Tac. L’objectif est de garantir que toute utilisation de la technologie est «volontaire, justifiée, privée, équitable et transparente».

Le port a déclaré dans un communiqué de presse que sans son propre programme de dépistage biométrique, «le CBP a le pouvoir de mettre en œuvre le programme en utilisant son propre personnel et son équipement à n’importe quelle porte d’embarquement internationale… l’objectif de la Commission est de remplacer le CBP et de s’assurer que le programme est exécuté en conformément aux politiques et normes du port. »