Le port mystère de la Xbox Series X pourrait être pour un stockage ultra-rapide (et coûteux)

Cela fait un moment que les ports arrière de la Xbox Series X ont été exposés à une fuite de photo. Et, alors que nous avons pu identifier la plupart des ports, il y en avait un en particulier qui restait quelque peu une énigme: un long port rectangulaire entre le HDMI et le port audio numérique.

Mais maintenant, il semble que nous puissions avoir une meilleure idée de ce que pourrait être ce port mystère, grâce à Thurrott. Le site affirme que des sources “familières avec les plans de l’entreprise” ont identifié le port comme étant destiné à l’extension du stockage.

Et, même s’il vaut toujours la peine de traiter les rumeurs et les fuites avec des spéculations, nous ne serions pas surpris si c’était le cas – mais cela pourrait finir par être une fonctionnalité coûteuse.

Un besoin de stockage extensible

(Crédit image: CurryPanda / Neogaf)

La Xbox One et la PlayStation 4 ont toutes deux pris en charge le stockage externe, il est donc presque certain que nous verrons la même chose avec la Xbox Series X et la PS5. Cependant, Microsoft n’a pas officiellement confirmé qu’il s’agira d’une fonctionnalité avec sa console de nouvelle génération.

Nous sommes enclins à croire les sources de Thurrott, d’autant plus que le site est assez fiable en ce qui concerne les rumeurs et les fuites, sans parler du fait que nous nous attendons déjà à ce qu’il y ait un port de stockage externe. Cependant, il y a quelques éléments à prendre en compte.

Premièrement, cette image est un prototype de la Xbox Series X. Donc, nous ne verrons peut-être jamais ce port sur le modèle final, car souvent les prototypes ont un tas de ports supplémentaires et des choses qui n’apparaissent pas sur le produit final.

Deuxièmement, bien que ce port puisse être destiné au stockage externe, nous ne savons pas vraiment comment cela fonctionnerait – et il pourrait être assez coûteux.

Comme le souligne Thurrott, compte tenu des spécifications haute performance que la Xbox Series X est susceptible de contenir sous le capot, le stockage externe devra être rapide – et suffisamment puissant – pour suivre le rythme.

Un utilisateur du forum de Thurrott a suggéré que nous pourrions envisager un Compact Flash Express pour le SSD de la série X, plutôt que le SSD de style NVMe non remplaçable attendu. Cela permettrait aux utilisateurs d’étendre le stockage interne de la console – mais ce serait une option coûteuse.

Une carte CFExpress de 512 Go coûte environ 600 $, ce qui signifierait payer le prix d’une autre console juste pour le stockage supplémentaire. Nous ne pouvons pas voir les clients prêts à payer autant – en particulier pour «seulement» 512 Go d’espace supplémentaire. Les disques durs externes USB standard offrent beaucoup plus de stockage pour une fraction de ce prix.

Évidemment, c’est une rumeur et nous devons toujours traiter les rumeurs avec scepticisme. Ainsi, bien que nous puissions spéculer sur la forme que prendra le stockage externe rumeur de la série X, nous ne saurons rien tant que Microsoft n’aura pas confirmé officiellement toutes les spécifications et fonctionnalités de la Xbox série X.