Le portable MacBook Pro 16 pouces tombe malade de 200 $ chez Best Buy

Lorsque Apple a lancé le MacBook Pro 16 pouces à la fin de l’année dernière, il a finalement apporté une multitude d’améliorations que nous demandons depuis des années – bien qu’il soit venu avec un prix élevé.

Mais, si ce prix gigantesque vous a fait réfléchir à deux fois avant d’adopter un MacBook Pro avec un clavier compétent, nous avons une bonne nouvelle: c’est un peu moins cher en ce moment chez Best Buy.

Si vous êtes membre My Best Buy, vous pouvez économiser jusqu’à 200 $ sur un MacBook Pro 16 pouces avec un processeur Intel Core i9, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To. Cela fait baisser le prix de 2 799 $ à 2 599 $, ce qui est encore bien cher.

Cependant, c’est un peu la façon de faire quand il s’agit des meilleurs Mac. Cependant, celui-ci est vraiment le meilleur MacBook fabriqué depuis des années, du moins depuis la refonte du MacBook Pro en 2015.

Ce processeur Intel Core i9 à 8 cœurs et 16 threads associé à 16 Go de RAM rendra cet ordinateur portable absolument démolir toute charge de travail informatique que vous pourriez penser y jeter. C’est certainement un ordinateur portable cher, mais vous ne trouverez vraiment pas de machine portable plus performante exécutant macOS Catalina – à moins, bien sûr, que vous comptiez les roues du Mac Pro.