Le portable Surface Neo à double écran de Microsoft ne vient pas cette année – .

L’ordinateur portable Surface Neo à double écran de Microsoft ne sera pas lancé en 2020, selon un nouveau rapport.

Au lieu de cela, Microsoft se concentrera sur la livraison de Windows 10X sur des appareils à écran unique, même si le système d’exploitation est censé alimenter les ordinateurs portables à double écran.

Windows 10X ne sera pas disponible pour les autres alternatives Neo à double écran d’autres fabricants d’appareils Windows cette année.

Le nouveau coronavirus a déjà ruiné un tas de lancements de produits dans le monde de la technologie, car plusieurs événements ont dû être annulés au cours des derniers mois. Nous verrons également d’autres retards de produits dans les mois à venir, car il faudra un certain temps avant que la vie ne revienne à la normale. Sauf pour un vaccin, nous devrons nous inquiéter de la réémergence de COVID-19 jusqu’en 2022, de sorte que l’ancien «normal» ne reviendra pas de si tôt. Des rapports récents ont indiqué que la série iPhone 12 pourrait être repoussée jusqu’en décembre en raison de la pandémie. La Xbox Series X n’est pas retardée, selon une récente interview, mais les choses sont toujours en évolution et les plans de lancement pourraient changer en fonction des progrès de la gestion de COVID-19. Mais il semble que le coronavirus ait fait au moins une victime en ce qui concerne les produits 2020, et c’est l’ordinateur portable Neo à double écran Windows 10X de Microsoft.

Annoncé l’automne dernier après quelques mois de rumeurs, le Neo est censé offrir aux utilisateurs de Windows un nouveau format. L’appareil ressemble à un ordinateur portable compact, mais il n’y a pas de clavier physique intégré – bien qu’un puisse être posé en haut de l’écran inférieur. Au lieu de cela, nous avons deux écrans pour l’appareil de type tablette. Le Neo peut être utilisé avec un support ou par lui-même et aura plusieurs modes disponibles, y compris un modèle de livre et un mode portable standard. Tout exécuter est une version spéciale de Windows 10 appelée Windows 10X, qui est un système d’exploitation personnalisé pour les appareils à double écran.

Si tout cela vous semble excitant, vous devrez attendre 2021 pour l’obtenir. Ou même plus tard. On ne sait pas encore à quel moment le Neo sera lancé, mais ZDNet a entendu des sources familières avec les plans de Microsoft que le Neo a été suspendu. Non seulement cela, mais Microsoft ne mettra même pas Windows 10X à la disposition d’autres fabricants d’ordinateurs portables intéressés à lancer leurs propres ordinateurs portables à double écran cette année:

Alors que la ligne officielle est que Windows 10X cible les appareils à double écran, Microsoft cherche apparemment à le faire fonctionner sur les ordinateurs portables à écran unique. Cependant, le système d’exploitation n’est pas prêt pour les heures de grande écoute:

En février de cette année, Microsoft a montré publiquement comment les applications conteneurisées fonctionneraient sur Windows 10X. Les responsables n’ont pas discuté de la façon dont les applications Win32 fonctionnaient bien / mal lorsqu’elles étaient virtualisées sur 10X, mais le mot intérieur était que l’équipe avait un long chemin à parcourir pour faire en sorte que les utilisateurs «normaux» comprennent et acceptent, car les niveaux de compatibilité n’étaient pas excellents.

Microsoft pourrait encore avoir certaines fonctionnalités de Windows 10X prêtes cette année, note le rapport, comme avoir des applications Windows exécutées virtuellement dans des conteneurs. Si tel est le cas, ces fonctionnalités pourraient également être intégrées à Windows 10.

Le rapport note également que la version plus petite du Surface Neo, le Duo, est toujours sur la bonne voie pour un lancement en 2020. Surface Duo, cependant, est un téléphone Android à double écran.

