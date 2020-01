Le POWER PACK de Marvel revient dans les bandes dessinées (mais quelle est la prochaine étape?)

Marvel Comics vient d’annoncer sa plus jeune équipe de super-héros Bloc d’alimentation recevra une nouvelle mini-série de cinq numéros prévue pour avril 2020. La série, écrite par l’écrivain Squirrel Girl Ryan North et l’artiste Nico Leon, émergera de Marvel’s Outlawed, interdisant les adolescents vigilants.

Alors que les membres du Power Pack, Alex et Julie, sont restés sous les projecteurs de la bande dessinée à travers des rôles de soutien dans Runaways et Future Foundation, cette mini-série sera la première fois depuis des années que toute la famille Power se réunira dans l’univers Marvel actuel. La nouvelle est particulièrement excitante étant donné que Marvel s’intéresse à un film Power Pack depuis le début de l’univers cinématographique Marvel. En fait, Power Pack a été l’un des premiers films MCU prévus, avec des propriétés comme Black Panther et Cloak & Dagger.

Maintenant, avec une nouvelle vague d’émissions télévisées Marvel Disney + – et un besoin de nouveaux personnages MCU qui plairont à tous les âges – un regain d’intérêt pour Power Pack pourrait enfin faire une version MCU des plus jeunes super-héros de Marvel une réalité! Ce qui signifie qu’il est temps pour les fans de découvrir le pack.

Power Pack est le nom donné à un groupe de quatre frères et sœurs – Alex, Julie, Jack et Katie Power – qui ont joué dans leur propre bande dessinée dans les années 1980. Alors que les super-héros adolescents étaient populaires depuis les débuts de Spider-Man, les membres du Power Pack étaient encore plus jeunes – Katie, la plus jeune, venait de commencer la maternelle. Après une rencontre avec un extraterrestre mourant qui donne aux enfants des pouvoirs incroyables, la famille décide d’utiliser leurs capacités pour sauver le monde – d’abord en repoussant une invasion extraterrestre et plus tard en traitant plus de menaces au niveau de la rue.

Alors que Power Pack a souligné la merveille de l’expérience de l’univers Marvel à travers les yeux d’un enfant, les créateurs Louise Simonson et June Brigman ont régulièrement défié les enfants en les obligeant à faire face aux injustices sociales – de l’enlèvement à la toxicomanie en passant par l’itinérance. Bien que les pouvoirs des enfants leur aient permis d’avoir un impact sur ces problèmes, les enfants se sont régulièrement disputés sur la meilleure façon d’utiliser leurs cadeaux pour aider les autres. Cette dynamique familiale reflétait les Fantastic Four tandis que les enfants aux prises avec des responsabilités de super-héros ressemblaient souvent à Spider-Man. Cependant, leur jeunesse et leurs liens / rivalités entre frères et sœurs ont donné au livre une saveur unique qui leur a valu une solide audience.

Le Power Pack a fonctionné pour 62 numéros (plus un spécial des Fêtes). Par la suite, certains des enfants ont été invités dans d’autres bandes dessinées, notamment Alex Power dans The New Warriors. Au cours des années 2000, l’écrivain Marc Sumerak et l’équipe d’artistes Gurihiru ont ressuscité l’équipe dans plusieurs miniséries qui ont vu les enfants Power s’associer à différents super-héros Marvel, notamment Spider-Man, Thor, Wolverine et même l’Incroyable Hulk. Cependant, ces histoires se sont déroulées dans une continuité distincte et n’ont pas suivi le Power Pack de l’univers principal.

Selon les informations officielles de la sollicitation, la nouvelle mini-série Power Pack se déroulera dans la continuité de Marvel et à la suite de l’événement Outlawed après qu’une nouvelle loi interdit les super-héros adolescents. En tant que tel, il devrait reconnaître plusieurs changements dans la famille Power – le plus important étant que tous les enfants ont vieilli depuis leur série originale. Alex (à l’origine 12 ans) est maintenant un jeune adulte vu pour la dernière fois enseigner une classe de super génies dans Future Foundation. Julie (à l’origine 10 ans) a récemment abandonné ses études après avoir poursuivi une carrière d’acteur et rejoint The Loners, un groupe d’anciens super-héros adolescents. Elle s’est également révélée ouvertement bisexuelle et est sortie avec Karolina Dean, la membre extraterrestre des Runaways et Rebecca “Rikki” Barnes, un univers alternatif féminin Bucky.

Les plus jeunes membres du Power Pack n’ont pas été autant vus, bien que Katie (à l’origine 5 ans) soit réapparue dans le One-shot Power Pack # 63 en tant que collégienne. L’enfant du milieu Jack (à l’origine 8 ans) est également apparu brièvement à l’adolescence dans une histoire post-Secret Wars avec ses sœurs. En tant que tels, seuls Jack et Katie peuvent être soumis à la loi sur les héros anti-adolescents, ce qui peut affecter à la fois la dynamique de groupe et l’intrigue de la nouvelle mini-série. Ryan North a déclaré que l’histoire se concentrera sur la relation entre frères et sœurs et “un examen de ce que signifie réellement être un super-héros”, suggérant que la mini-série conservera les thèmes qui ont valu à la série originale de Power Pack une suite dévouée.

Avec le grand nombre d’émissions et de films Marvel Disney + TV annoncés, les options pour que Power Pack rejoigne le MCU n’ont fait qu’augmenter. Des émissions télévisées de Marvel comme Runaways (diffusant actuellement sa troisième saison sur Disney +) ont déjà montré des bandes dessinées mettant en vedette des héros plus jeunes pouvant être traduites sur le petit écran. De plus, les rumeurs d’un prochain film MCU Young Avengers suggèrent que Marvel est également intéressé à amener des héros plus jeunes dans son univers cinématographique.

En fait, Power Pack était déjà une fois adapté dans une émission de télévision. En 1991, un seul épisode pilote de Power Pack a été diffusé sur Fox. Le pilote impliquait les frères et sœurs Power se préparant pour une nouvelle année scolaire tout en traitant avec un fantôme hantant une maison abandonnée. Bien que le pilote n’ait pas réussi à lancer une série, le moment est peut-être enfin venu pour le MCU de créer sa propre version de Power Pack – une de plus fidèle à la source d’origine.

Quoi qu’il en soit, le fait que Power Pack ait réussi à maintenir l’intérêt pendant près de quarante ans montre que son mélange de jeunesse, de dynamique familiale et de super pouvoirs continue de toucher les fans. Il reste à voir si la famille Power fait enfin son chemin dans le MCU, mais les lecteurs auront une toute nouvelle aventure avec cette équipe de super-héros unique lorsque Bloc d’alimentation Le n ° 1 sort en avril 2020.

POWER PACK # 1 (sur 5)Rédigé par: Ryan NorthArt par: Nico LeonCouvert par: Ryan StegmanVariant Couverture par: Nico LeonVariant Couverture par Eduard PetrovichLe Power Pack est de retour! Katie, Julie, Jack et Alex Power sont des super-héros depuis qu’ils apprennent à nouer leurs propres chaussures. Cela fait des lustres qu’ils ont combattu côte à côte en famille, mais une occasion spéciale – et une vieille rancune – est sur le point de reconstituer le gang. Il n’y a qu’un tout petit hoquet: une toute nouvelle loi restreignant les super-héros mineurs! Mais sûrement, si le sort de toute la ville de New York est en jeu, les pouvoirs en place feront-ils une exception? Croisez les doigts pendant que les frères et sœurs Power se battent pour leur droit de sauver le monde!

