Le premier aperçu de la série Hawaii Five-O révèle le camée de Chuck Norris

Les stars invitées de Chuck Norris dans la finale de la série Hawaii Five-0 lorsque la série CBS se termine par un épisode de deux heures. Un redémarrage de la série CBS du même nom de 1968, Hawaii Five-0, suit un groupe de travail de police sur l’île titulaire, dirigé par Steve McGarrett (Alex O’Loughlin) et Danny Williams (Scott Caan). Le vétéran perdu Daniel Dae Kim et la star de Battlestar Galactica, Grace Park, étaient des habitués de la série pour les sept premières saisons, mais ont quitté la série après que le réseau ait refusé de leur verser des salaires égaux à O’Loughlin et Caan.

Norris est surtout connu comme le rôle-titre dans Walker, Texas Ranger (actuellement redémarré par The CW pour jouer le rôle de Jared Padalecki de Supernatural dans l’ancien rôle de Norris), mais il est également apparu dans de grandes franchises de films comme The Expendables, Missing in Action et Delta Force. . Norris a fait ses débuts à Hollywood en tant qu’ennemi de Bruce Lee dans Way of the Dragon, et en 1985, il était une célébrité à part entière. Sa carrière dans les films a ralenti dans les années 90 lorsque Norris est passé à la télévision à Walker, Texas Ranger. Cette série a duré huit saisons et a reçu un spin-off de courte durée appelé Sons of Thunder.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Chuck Norris a presque joué Red Forman dans ce spectacle des années 70

TVLine rapporte que Norris sera l’invité vedette de la finale de la série Hawaii Five-0 en tant que Lee Phillips, “un sergent-major à la retraite qui aide son mentoré, Lincoln Cole (Lance Gross), à se cacher des autorités pour protéger son anonymat”. O’Loughlin, Caan et le reste des Five-0 sont appelés à protéger Cole, les opposant inévitablement à Norris (même si ce n’est que brièvement).

Norris est le dernier d’une longue liste d’étoiles invitées à apparaître sur Hawaii Five-0. Au cours des sept premières saisons, de nombreux anciens élèves de Lost ont rejoint Dae Kim, notamment Terry O’Quinn, Cynthia Watros, Jeff Fahey, Patrick Fischler, Henry Ian Cusick et Jorge Garcia – qui a commencé en tant que personnage récurrent et est maintenant un habitué de la série. La finale de la série sera l’épisode 240, soit 39 de moins que la série originale diffusée. Les rumeurs suggéraient que O’Loughlin cherchait à quitter la série, et CBS a annulé le spectacle plutôt que de trouver un nouveau partenaire pour le personnage de Caan.

L’ajout de Norris au dernier épisode donne l’impression que l’événement est encore plus important. Bien qu’il ne soit certainement pas aussi jeune qu’il l’était, Chuck Norris représente toujours une époque particulière des stars du cinéma d’action des années 80. Espérons que la finale capitalise sur le statut de héros d’action de Norris et en fait un envoi explosif de deux heures pour la série à succès. CBS n’a pas indiqué qu’il envisageait une retombée, mais peut-être que dans une décennie, il sera temps pour une autre Hawaii Five-0 redémarrer.

Plus: 15 secrets derrière Hawaii Five-0 dont vous n’aviez aucune idée

Source: TVLine

Star Wars: Trevorrow Script révèle une façon de réparer le trou majeur du complot de Leia

A propos de l’auteur

Shawn DePasquale est un éditeur de week-end pour .. Il est un critique de cinéma et de télévision chevronné, un créateur de bandes dessinées publié et le rédacteur en chef des oreilles de lapin de Macaulay Culkin. Diplômé de l’Université des Arts dans le programme d’écriture créative, Shawn est passionné de cinéma depuis qu’il a regardé Ghostbusters avec son père pour la première fois et a été marqué de façon permanente par le chien démon dans le réfrigérateur.

Vous pouvez le trouver en ligne @shawnwrites sur Twitter.

En savoir plus sur Shawn DePasquale