Le premier bain de sang bitcoin de 2020 est arrivé – .

Le prix du Bitcoin est passé de près de 8000 $ à environ 5650 $ au début de la journée de jeudi, entraînant tout le marché des crypto-monnaies.

La baisse soudaine peut facilement être corrélée à la panique à Wall Street, où les contrats à terme Dow ont enregistré une baisse massive de 1 100 points tôt jeudi en raison de la pandémie de coronavirus.

La pandémie de COVID-19 et la guerre des prix du pétrole ne sont peut-être pas les seules raisons pour lesquelles le prix du Bitcoin a chuté si fortement cette semaine. Le jeu déloyal des baleines bitcoin est également suspecté.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

L’épidémie de coronavirus semble hors de contrôle dans certaines régions, l’Organisation mondiale de la santé ayant déclaré une pandémie mercredi après-midi. L’Italie est bloquée, le gouvernement local essayant de réduire à tout prix le nombre d’infections et de décès. Le nombre de cas en Italie est passé de quelques-uns à plus de 12 000 en moins de trois semaines, et certains craignent que d’autres pays ne suivent la même tendance. Des mesures similaires pourraient être nécessaires dans d’autres régions pour empêcher l’effondrement potentiel des systèmes médicaux locaux qui tentent de maintenir en vie les personnes infectées.

L’économie mondiale devrait subir un énorme coup, et ce n’est pas vraiment une nouvelle. Depuis les premières semaines des infections à COVID-19, on parlait d’une récession mondiale imminente causée par le verrouillage de la Chine. Mais maintenant que le virus a envahi les pays occidentaux, y compris toute l’Europe et les États-Unis, les investisseurs sont en panique depuis quelques semaines. Le contrat à terme sur Dow vient de chuter de 1100 points après le discours de Donald Trump mercredi, et ce n’est pas le seul indicateur financier qui prouve que les investisseurs ne sont pas satisfaits. L’ensemble de l’écosystème de la cryptographie a pris un coup massif jeudi matin, le bitcoin s’échangeant de près de 25% au moment d’écrire ces lignes. Le bitcoin a chuté à 5650 $ par bitcoin, un chiffre jamais vu depuis mai dernier. Cependant, la panique des coronavirus n’est peut-être pas la seule chose qui affecte le prix de la crypto-monnaie la plus prisée au monde.

La pandémie de coronavirus n’est pas le seul facteur qui pourrait nuire à l’écosystème cryptographique en ce moment, même si beaucoup pourraient penser que la peur du virus est à blâmer pour la vente massive. Le Bitcoin s’échangeait au-dessus de 10000 $ il y a quelques semaines à peine, certains s’attendant à l’époque à des gains encore plus élevés. Mais la première baisse importante s’est produite il y a quelques jours et a été associée à la guerre du pétrole OPEP-Russie qui a déclenché une frénésie sur les marchés pétroliers.

Selon Forbes, la peur du coronavirus qui a provoqué l’énorme chute des stocks aux États-Unis et sur d’autres marchés et la crise du pétrole ne sont que deux raisons qui peuvent expliquer la chute massive des prix du bitcoin. Il pourrait y avoir autre chose en jeu ici, une activité cachée par cette tempête parfaite. Les baleines Bitcoin, ou les individus qui détiennent de grandes quantités de monnaie numérique qui peuvent manipuler le prix en passant d’importantes commandes d’achat ou de vente, peuvent avoir accéléré la dépréciation de la crypto-monnaie la plus reconnue au monde.

“La baisse soudaine des prix semble résulter de la vente de BTC par PlusToken”, a déclaré Ashish Singhal, PDG de CoinSwitch.co, à CoinDesk.

PlusToken est un programme de Ponzi qui a balayé la Chine et la Corée au cours des dernières années, avec environ 2 milliards de dollars d’actifs numériques volés aux investisseurs. Les escrocs de PlusToken ont apparemment commencé à déplacer plus de 100 millions de dollars de bitcoins samedi dernier avant les nouvelles de l’OPEP, à l’aide de comptes destinés à dissimuler l’origine et la destination des pièces. En inondant le marché de l’offre de bitcoins, les fraudeurs ont pu perdre près de 1000 dollars de valeur de bitcoins à l’époque, la pièce tombant en dessous de 7925 dollars. Le bitcoin n’a pas pu dépasser 10 000 $ depuis, et tôt jeudi, il est tombé nettement en dessous de 6 000 $.

Les mêmes fraudeurs de PlusToken seraient responsables de la chute du bitcoin l’année dernière lorsque le prix est passé de 12 000 $ à 6 500 $ sur une période de quatre mois se terminant en novembre.

Si tout cela est exact, les escrocs ont pu profiter de la couverture parfaite pour ce nouveau hit sur bitcoin. Après tout, compte tenu de ce qui se passe sur les bourses du monde entier en raison de la pandémie de COVID-19, ainsi que de la toute nouvelle guerre du pétrole, il est facile de supposer que certains investisseurs se sont retirés de la crypto pour couvrir les pertes ailleurs.

Le Bitcoin n’est pas la seule pièce cryptée affectée par ces ventes massives, car toutes les autres grandes pièces numériques affichent des pertes comprises entre 20% et 40% au moment d’écrire ces lignes.

Source de l’image: ETIENNE LAURENT / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.