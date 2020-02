Le premier cœur bionique au monde a été conçu

C’est un groupe de scientifiques dirigé par Ellen Roche qui a conçu ce cœur bionique qui pourrait apporter des progrès significatifs dans le domaine de la médecine et son projet a été appelé cœur biorobotique hybride. Les progrès de la science sont incroyables! Grâce à ce système innovant, il sera possible expérimenter avec des valves cardiaques artificielles et à l’avenir également d’autres appareils cardiaques.

Comment fonctionne ce cœur bionique et ce que nous en savons

Ils ont collaboré à ce projet scientifiques du Massachusetts Institute of Technology, à partir deUniversité de technologie de Singapour et deUniversité de Harvard. L’appareil est composé de véritable tissu cardiaque, combiné à un système de pompage robotisé capable de battre de la même manière qu’un vrai cœur. Le besoin d’un tel projet augmente, car la demande de valves cardiaques (et autres dispositifs cardiaques) en Amérique et à l’extérieur il est en constante augmentation, d’autant plus que la population mondiale a une espérance de vie de plus en plus longue. Ces appareils doivent être testés en continu, afin de limiter autant que possible les risques de dommages ou de défauts pouvant survenir et les coûts des tests sur les humains et les animaux sont toujours très élevés (en plus de la complexité des processus).

Il est clair que la possibilité de tester un un cœur bionique coupe beaucoup et que les procédures pour ce faire sont beaucoup moins compliquées. Les mots spécifiques des experts concernant la constitution de l’appareil disent qu’il s’agit d’une matrice synthétique de robots mous qui peut être enroulée autour d’un ventricule et gonfler, de manière à agir comme une pompe comme le ferait un muscle cardiaque. Les fonctions de ce cœur seront toujours plus grandes en avançant dans le temps et en réussissant à simuler de plus en plus probable le comportement du cœur humain.