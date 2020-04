Le premier employé d’entrepôt d’Amazon décède de COVID-19 alors que les épidémies du centre de distribution se multiplient – .

Centre de distribution d’Amazon à Dupont, Washington (. Photo / Kevin Lisota)

Le premier décès COVID-19 connu parmi les employés d’Amazon s’est produit il y a deux semaines, selon un nouveau rapport de Business Insider.

Gerard Tuzara, directeur des opérations dans un centre de distribution dans le sud de la Californie, est décédé du virus le 31 mars. Amazon a confirmé la nouvelle à Business Insider. . a contacté Amazon pour lui faire part de ses commentaires et nous mettrons à jour cette histoire à notre retour.

Tuzara s’est rendu au Mexique du 6 au 20 mars et a commencé à ressentir des symptômes le 26 mars. Il a été hospitalisé à ce moment-là.

On ne sait pas quand Tuzara a contracté le virus, mais l’établissement de Hawthorne où il travaillait est l’une des dizaines d’établissements d’Amazonie avec des épidémies de COVID-19.

Les cas croissants parmi la main-d’œuvre d’Amazon ont déclenché des critiques parmi les militants syndicaux et les politiciens. Trois employés d’Amazon qui ont publiquement appelé à des protections de sécurité plus larges dans les centres de distribution ont été licenciés au cours du dernier mois.

Amazon affirme avoir mis en œuvre plus de 150 changements de processus pour protéger les travailleurs, y compris le contrôle de la température dans les centres de distribution et les magasins Whole Foods. L’entreprise a augmenté son salaire minimum de 2 $ l’heure et étendu ses politiques en matière de congés de maladie.

Amazon est aux prises avec une demande sans précédent de clients se tournant vers l’entreprise pour des articles ménagers, des produits d’épicerie et d’autres articles. Amazon a embauché 100 000 nouveaux employés d’entrepôt pour répondre à la demande et prévoit d’en ajouter 75 000 supplémentaires.