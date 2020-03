le premier modèle 5G arrive

Au cours de la journée d’aujourd’hui, lors d’une conférence en streaming forcée par les problèmes liés à virus qui a conduit Nokia bien révéler au monde 4 nouveaux smartphones, y compris en fait le premier modèle avec connectivité 5G et de nombreuses autres nouveautés à ne pas manquer.

Découvrons tout de suite quels sont les nouveaux appareils domestiques Nokia, avec le détail des fiches techniques et les dates de commercialisation en Italie.

Nokia 8.3 5G: le fleuron de la connectivité 5G

Le Nokia 8.3 5G représente le nouveau haut de gamme de la société nord-européenne, avec un rapport d’aspect de 21: 9, intègre une caméra arrière ZEISS de 64 mégapixels avec des fonctionnalités vraiment incroyables. Appelez pour parler, voici la fiche technique:

Dimensions 171,90 x 78,56 x 8,99 mm et poids de 220 grammes.

afficher de 6,81 pouces FullHD + et PureDisplay.

processeur Qualcomm Snapdragon 765G avec 6 ou 8 Go de RAM, flanqué de 64 ou 128 Go de mémoire interne (microSD jusqu’à 400 Go).

4 caméras arrière: 64MP f / 1,89 + objectif de visualisation ultra grand angle 12MP 12MP avec ouverture f / 2.2 + macro 2MP avec mise au point de 3,6 cm seulement et capteur de profondeur 2MP.

Caméra avant de 24MP avec ouverture f / 2.0.

Connectivité 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, capteur de luminosité, capteur de proximité, accéléromètre et gyroscope.

batterie à partir de 4500mAh.

Prise audio 3,5 mm et USB Type-C 2.0.

Capteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton marche / arrêt, il y a aussi le bouton pour accéder à l’assistant virtuel. Déverrouillez avec une face 2D.

En vente depuis l’été 2020 à un prix de 599 euros pour la version 6 / 64GB.

Nokia 1.3: le smartphone avec Android 10 Go Edition

Dimensions de 147,3 x 71,2 x 9,35 mm d’épaisseur pour un poids total de 155 grammes.

Processeur Qualcomm 215 avec 1 Go de RAM.

16 Go de mémoire interne avec possibilité d’extension microSD jusqu’à 400 Go.

Afficher depuis 5,71 pouces HD + en 19: 9, 400 nits et résolution de 1520 x 720 pixels.

caméra arrière 8 mégapixels, l’avant à la place du capteur 5 mégapixels.

Connectivité WiFi 802.11n, Bluetooth 4.2, GPS et divers capteurs.

Batterie intégrée égale à 3000mAh.

Présentez un microUSB 2.0 et la prise audio 3,5 mm.

Système d’exploitation Android 10 Go Edition.

En vente depuis Mai 2020 au prix de base de 109 euros.

Nokia 5.3: 4 caméras pour capturer chaque détail

Dimensions de 164,28 x 76,62 x 8,5 mm avec un poids total de 180 grammes.

Afficher depuis 6,55 pouces HD + avec rapport d’aspect 20: 9, résolution 1600 x 720 pixels, courbure 2.5D, 270ppi et 450nits.

processeur Qualcomm Snapdragon 665 avec 3/4 / 6 Go de RAM attaché.

Mémoire interne de 64 ou 128 Go, prise en charge jusqu’à 512 Go avec extension via microSD.

4 caméras arrière: 13MP avec ouverture f / 1,8 + 118 ° et ultra grand angle 5MP + macro 2MP et effet bokeh 2MP.

Caméra frontale Appareil photo 8 mégapixels avec ouverture f / 2.

Connectivité 802.11 ac, Bluetooth 4.2, GPS et divers capteurs.

Batterie 4000mAh.

Système d’exploitation Android 10.

En vente depuis Mai au prix de base de 219 euros pour la version 4 / 64GB de mémoire interne.

Nokia 5310: le retour du smartphone classique

afficher de 2.4 VGA.

Caméra arrière VGA avec flash intégré.

16 Mo de mémoire interne avec possibilité d’extension via microSD jusqu’à 32 Go.

8 Mo de RAM.

Processeur Mediatek MT6260A.

Système d’exploitation NokiaSeries 30+.

Dimensions 123,7 x 52,4 x 13,1 mm et poids de 88,2 grammes.

Batterie amovible 1200mAh, prise microUSB, prise audio 3,5 mm et bluetooth 3.0.

Également en vente au mois de Mai avec un prix final de seulement 49 euros.