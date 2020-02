Le premier nouvel iPhone d’Apple de 2020 est sur le point d’être lancé le mois prochain – .

Les derniers chiffres de l’épidémie de coronavirus font état de plus de 71 000 cas confirmés, dont 1 775 décès et près de 11 400 guérisons. La propagation du virus COVID-19 doit encore être stoppée malgré les mesures de confinement prises par le gouvernement chinois. Les craintes liées au coronavirus ont forcé l’annulation du Mobile World Congress, le plus grand événement de l’année pour l’industrie mobile, et l’épidémie retardera la fabrication de divers produits, y compris le Nintendo Switch, ainsi que d’autres appareils électroniques grand public populaires. Cependant, selon un nouveau rapport, l’iPhone à bas prix qu’Apple prévoit d’introduire le mois prochain pourrait ne pas être affecté.

Apple prévoit d’aller de l’avant avec son premier grand lancement d’iPhone de l’année, qui est appelé l’iPhone SE 2 ou l’iPhone 9. Le téléphone est censé présenter le même design que l’iPhone 8 sorti en 2017 aux côtés du iPhone X, mais il comportera le même processeur qui alimente la série iPhone 11, la puce A13.

Le nouvel iPhone devrait être lancé au premier semestre, selon une note aux investisseurs de Ming-Chi Kuo, analyste de TF International Securities, que MacRumors a obtenue. L’iPhone SE 2 est mentionné dans un rapport axé sur les fournisseurs d’objectifs d’appareil photo pour smartphone, le célèbre initié notant que le nouvel appareil photo de l’iPhone n’affectera pas les résultats des fournisseurs.

Étant donné qu’Apple s’attend à ce que le nouveau ‌iPhone‌ SE2 sorti au 1H20 n’utilise pas d’objectif 7P, cela n’aidera pas la dynamique d’expédition de l’objectif 7P.

Les rapports de Kuo sont généralement exacts, et il n’y a aucune raison de remettre en question ses nouvelles affirmations. L’iPhone 8 dispose d’un objectif d’appareil photo 6P, et il est logique de voir Apple réutiliser le composant pour le futur successeur de l’iPhone SE. Le combiné pourrait coûter aussi peu que 399 $, ce qui serait un excellent prix à payer pour un appareil qui serait presque aussi puissant que l’iPhone 11 à 699 $. La seule façon de maintenir le prix est pour Apple de réutiliser la plupart des composants plus anciens, sauf pour le nouveau processeur.

Apple devrait également lancer une nouvelle génération d’iPad Pro le mois prochain, et une récente rumeur mentionne qu’Apple travaille sur une paire d’écouteurs AirPods Pro moins chers. Tous ces nouveaux produits pourraient être dévoilés lors d’un événement médiatique en mars, même si nous ne faisons que spéculer en ce moment. Nous avons l’habitude de voir Apple organiser des conférences de presse de la mi-mars à la fin de mars, la dernière ayant eu lieu l’année dernière en mettant l’accent sur les plans de streaming d’Apple TV.

